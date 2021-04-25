أسرة إسماعيل يس ترد على محمد رمضان بعد الإساءة للراحل في مسلسل "موسى"

أثار مشهد ظهور الفنان الراحل إسماعيل يس، فى مسلسل "موسي"، للنجم محمد رمضان، غضب الكثير من محبين إسماعيل يس، وأيضاً أسرته.



وعلقت سارة ياسين، حفيدة الفنان إسماعيل ياسين على ظهور شخصية جدها في المسلسل، وكتبت عبر حسابها الشخصي بموقع التواصل الاجتماعي "فيس بوك"، وقالت: "صحفيين كلمونا طالبين منا تعليق على مشهد في مسلسل اسمه موسى لمحمد رمضان، وعشان أنا الصراحة مبتفرجش على أعماله، مكنتش فاهمة إيه سبب كل الدوشة دي، وإلحاحهم على تعليق أسرة إسماعيل ياسين".



وتابعت: "هو ايه علاقة إسماعيل ياسين بمسلسل محمد رمضان أصلاً!، أحد الصحافيين صمم أنه يبعتلي المقطع وقالي كلمة ظهور سلبي، وعشان برده أنا فاهمة أن طبع الصحافة المبالغة، قولت نشوف ونحكم بنفسنا قبل أي تعليق".



وأضافت: "والصراحة طلع عندهم شوية حق، لأن دي مش أول مرة محمد رمضان يجيب سيرة إسماعيل ياسين، بس أنا مش بلوم عليه، واحد تصرفاته بتثبت مشاكل نفسية أهمها عدم الثقة بالنفس والنقص، اللي واضح أن الشهرة والفلوس مملوش عنده الحتة دي، وطبعا مش محتاجة أقول أيه الأسباب".



واستكملت: "أنا بلوم على المخرج والمصور والمنتج اللي مفروض أنهم ينتموا للفن، بس واضح أنهم كمان ارزقية، أنا كمان بلوم على الولد اللي أدى الشخصية اللي صفحته على التيك توك كلها إعجاب وتقدير للفنان إسماعيل ياسين، دا حتى زار السويس اللي منها إسماعيل ياسين و أتصور فيها".



واختتمت حديثها: "بس واضح أنه استغله للوصول للشهرة فقط، لأنه لما جتله الفرصة للظهور في مسلسل، وافق على تقديم مثله الأعلى بشكل غير لائق، بس ليه هو مش لإسماعيل ياسين، لأن ببساطة سيظل إسماعيل ياسين أيقونة الكوميديا في مصر والوطن العربي، الوحيد صاحب أعمال تُسمى بإسمه، ستظل سيرته الحميدة التي لم تمت حتى بعد 49 سنة من وفاته، رغم كل من يحاول الإساءة له أو لتاريخه الفني".