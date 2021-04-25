Advertisements

شبيه إسماعيل ياسين: لم نقصد الإساءة للراحل.. ومحمد رمضان راجل جدع ودعمني

الأحد 25/أبريل/2021 - 07:35 ص
بوابة الفجر
ولاء عبد الناصر
Advertisements


علق الفنان الشاب عبد الرحمن أبو ليلة، الذى جسد دور الراحل إسماعيل ياسين، ضمن أحداث مسلسل"موسي"، فى الحلقة الثانية عشر، الذى أثار غضب محبي إسماعيل يس، وأسرته.

وقال أبو ليلة فى تصريحات صحفية : "رشحت للدور من قبل المخرج محمد سلامة قبل تصوير المسلسل بشهرين فقط ، واتصلوا بيا قبل المسلسل وقالولي اتقبلت فى الدور وأنت حد تصلح لتقديم شخصية الفنان إسماعيل ياسين، أنا ممثل مسرحي وعملت مسرحيات كتيرة على مسرح كلية الحقوق جامعة بنها، وأتعرفت على السوشيال ميديا لما عملت أكتر من مونولوج عن إسماعيل ياسين".

ورد على انتقادات الناس لمحمد رمضان بعد مشهد السخرية من إسماعيل يس "معرفش الناس ليه بينتقدوا محمد رمضان ليه ده شخصية محترمة بجد وجدعة وهزر معايا كتير في التصوير وميحسسش الناس بالفرق بينه وبين حد تاني ودعمني بشكل كبير، وإحنا لم نقصد أي إساءة للراحل إسماعيل ياسين".

أخبار تهمك

كومان يستقر على تشكيل برشلونة ضد فياريال في الليجا

منذ 33 دقيقة

عاجل.. السيسي يصدر توجيها جديدا لوزارة المالية والبنك المركزي

منذ حوالي 18 ساعة

برشلونة يحسم صفقة من العيار الثقيل

منذ حوالي 13 ساعة

عاجل.. الأهلي يتفوق على الزمالك ويخطف صفقة ذهبية

منذ حوالي 20 ساعة

شقيقة الطيار عبير المستكاوى لـ محمد رمضان: "حسبي الله قهرت الراجل"

منذ حوالي 15 ساعة

أول صورة للخائن محمد عويس ببدلة الإعدام

منذ حوالي 8 ساعات

نجاة 10 ركاب من الغرق في إنقلاب سيارة بترعة السعادنة ببني سويف

منذ حوالي 11 ساعة

عاجل.. قفزة كبيرة في إصابات كورونا اليومية وانخفاض الوفيات (بيان رسمي)

منذ حوالي 7 ساعات

محمد رمضان يغلق التعليق على منشور نعي الطيار بعد الهجوم عليه

منذ حوالي 13 ساعة

ريال مدريد يحسم صفقة الموسم بـ 150 مليون يورو

منذ حوالي 12 ساعة

عاجل - الكشف عن مدى خطورة إصابة نجم الأهلي

منذ حوالي 16 ساعة

عاجل.. انفصال عربة قطار أبوقير بالإسكندرية (صور)

منذ حوالي 5 ساعات

انفراد لـ "الفجر" حقيقة رحيل موسيماني عن الأهلي لتدريب جنوب إفريقيا

منذ حوالي 9 ساعات

5 قنوات مفتوحة تنقل مباراة برشلونة وفياريال في الدوري الإسباني

منذ ساعة

عاجل.. أول تعليق من محمد رمضان على وفاة الطيار أشرف أبو اليسر

منذ حوالي 16 ساعة

تحذير عاجل من الأرصاد بسبب طقس الأحد: البلاد تتعرض لمنخفض جوي

منذ حوالي 7 ساعات
Advertisements
نتائج مباريات
Advertisements

تصويت

هل تتوقع استقرار اسعار الدولار خلال الفترة القادمة

هل تتوقع استقرار اسعار الدولار خلال الفترة القادمة

الأكثر قراءة
01:17 ص

تحذير عاجل من الأرصاد بسبب طقس الأحد: البلاد تتعرض لمنخفض جوي

عاجل.. قفزة كبيرة في إصابات كورونا اليومية وانخفاض الوفيات (بيان رسمي)

01:36 ص

عاجل.. انفصال عربة قطار أبوقير بالإسكندرية (صور)

04:00 ص

محمد رمضان يغلق التعليق على منشور نعي الطيار بعد الهجوم عليه

07:09 م

شقيقة الطيار عبير المستكاوى لـ محمد رمضان: "حسبي الله قهرت الراجل"

05:57 م

مقالات وكتاب

عادل حمودة
عادل حمودة

عادل حمودة يكتب: هل يتباهى النبى بأمة ضعيفة يوم القيامة؟

منال لاشين
منال لاشين

منال لاشين تكتب: رمضان مش كريم أحيانا

منال لاشين
منال لاشين

منال لاشين تكتب: 3 ملفات ساخنة تحتاج إلى إعادة نظر