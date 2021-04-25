شبيه إسماعيل ياسين: لم نقصد الإساءة للراحل.. ومحمد رمضان راجل جدع ودعمني





علق الفنان الشاب عبد الرحمن أبو ليلة، الذى جسد دور الراحل إسماعيل ياسين، ضمن أحداث مسلسل"موسي"، فى الحلقة الثانية عشر، الذى أثار غضب محبي إسماعيل يس، وأسرته.



وقال أبو ليلة فى تصريحات صحفية : "رشحت للدور من قبل المخرج محمد سلامة قبل تصوير المسلسل بشهرين فقط ، واتصلوا بيا قبل المسلسل وقالولي اتقبلت فى الدور وأنت حد تصلح لتقديم شخصية الفنان إسماعيل ياسين، أنا ممثل مسرحي وعملت مسرحيات كتيرة على مسرح كلية الحقوق جامعة بنها، وأتعرفت على السوشيال ميديا لما عملت أكتر من مونولوج عن إسماعيل ياسين".



ورد على انتقادات الناس لمحمد رمضان بعد مشهد السخرية من إسماعيل يس "معرفش الناس ليه بينتقدوا محمد رمضان ليه ده شخصية محترمة بجد وجدعة وهزر معايا كتير في التصوير وميحسسش الناس بالفرق بينه وبين حد تاني ودعمني بشكل كبير، وإحنا لم نقصد أي إساءة للراحل إسماعيل ياسين".



