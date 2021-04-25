منذر ريحانة يخطط لقتل محمد رمضان



شهدت الحلقة الثانية عشر من مسلسل "موسى" ، الكثير من الأحدث حيث ذهب نوفل لوالدته، ليحكي عن نيته لقتل موسى وإنتقامه منه، بعد مطاردته لشفيقة، ورفضها الزواج منه.



وحدث ذلك بعدما طعنته "شفيقة" شقيقة موسى بالسكين، عندما حاول التعدي عليها.



يذكر أن مسلسل موسى من إخراج محمد سلامة وتأليف ناصر عبد الرحمن، ويشارك محمد رمضان فى بطولته كل من سمية الخشاب، عبير صبرى، رياض الخولى، منذر رياحنة، سيد رجب، صبرى فواز، فريدة سيف النصر وهبة مجدى.



