Advertisements

منذر ريحانة يخطط لقتل محمد رمضان

الأحد 25/أبريل/2021 - 07:41 ص
بوابة الفجر
نادين نجدي
Advertisements

شهدت الحلقة الثانية عشر من مسلسل "موسى" ، الكثير من الأحدث حيث ذهب نوفل لوالدته، ليحكي عن نيته لقتل موسى وإنتقامه منه، بعد مطاردته لشفيقة، ورفضها الزواج منه.

وحدث ذلك بعدما طعنته "شفيقة" شقيقة موسى بالسكين، عندما حاول التعدي عليها.

يذكر أن مسلسل موسى من إخراج محمد سلامة وتأليف ناصر عبد الرحمن، ويشارك محمد رمضان فى بطولته كل من سمية الخشاب، عبير صبرى، رياض الخولى، منذر رياحنة، سيد رجب، صبرى فواز، فريدة سيف النصر وهبة مجدى.

أخبار تهمك

محمد رمضان يغلق التعليق على منشور نعي الطيار بعد الهجوم عليه

منذ حوالي 13 ساعة

ريال مدريد يحسم صفقة الموسم بـ 150 مليون يورو

منذ حوالي 13 ساعة

عاجل.. الأهلي يتفوق على الزمالك ويخطف صفقة ذهبية

منذ حوالي 20 ساعة

عاجل.. أول تعليق من محمد رمضان على وفاة الطيار أشرف أبو اليسر

منذ حوالي 16 ساعة

عاجل.. انفصال عربة قطار أبوقير بالإسكندرية (صور)

منذ حوالي 5 ساعات

عاجل - الكشف عن مدى خطورة إصابة نجم الأهلي

منذ حوالي 16 ساعة

انفراد لـ "الفجر" حقيقة رحيل موسيماني عن الأهلي لتدريب جنوب إفريقيا

منذ حوالي 9 ساعات

5 قنوات مفتوحة تنقل مباراة برشلونة وفياريال في الدوري الإسباني

منذ ساعة

برشلونة يحسم صفقة من العيار الثقيل

منذ حوالي 13 ساعة

أول صورة للخائن محمد عويس ببدلة الإعدام

منذ حوالي 8 ساعات

عاجل.. قفزة كبيرة في إصابات كورونا اليومية وانخفاض الوفيات (بيان رسمي)

منذ حوالي 7 ساعات

عاجل.. السيسي يصدر توجيها جديدا لوزارة المالية والبنك المركزي

منذ حوالي 18 ساعة

شقيقة الطيار عبير المستكاوى لـ محمد رمضان: "حسبي الله قهرت الراجل"

منذ حوالي 15 ساعة

تحذير عاجل من الأرصاد بسبب طقس الأحد: البلاد تتعرض لمنخفض جوي

منذ حوالي 7 ساعات

نجاة 10 ركاب من الغرق في إنقلاب سيارة بترعة السعادنة ببني سويف

منذ حوالي 11 ساعة

كومان يستقر على تشكيل برشلونة ضد فياريال في الليجا

منذ 34 دقيقة
Advertisements
نتائج مباريات
Advertisements

تصويت

هل تتوقع استقرار اسعار الدولار خلال الفترة القادمة

هل تتوقع استقرار اسعار الدولار خلال الفترة القادمة

الأكثر قراءة
01:17 ص

تحذير عاجل من الأرصاد بسبب طقس الأحد: البلاد تتعرض لمنخفض جوي

عاجل.. قفزة كبيرة في إصابات كورونا اليومية وانخفاض الوفيات (بيان رسمي)

01:36 ص

عاجل.. انفصال عربة قطار أبوقير بالإسكندرية (صور)

04:00 ص

محمد رمضان يغلق التعليق على منشور نعي الطيار بعد الهجوم عليه

07:09 م

شقيقة الطيار عبير المستكاوى لـ محمد رمضان: "حسبي الله قهرت الراجل"

05:57 م

مقالات وكتاب

عادل حمودة
عادل حمودة

عادل حمودة يكتب: هل يتباهى النبى بأمة ضعيفة يوم القيامة؟

منال لاشين
منال لاشين

منال لاشين تكتب: رمضان مش كريم أحيانا

منال لاشين
منال لاشين

منال لاشين تكتب: 3 ملفات ساخنة تحتاج إلى إعادة نظر