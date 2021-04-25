أحداث الحلقة الثانية عشر من مسلسل "موسى"



شهدت الحلقة الثانية عشر من مسلسل "موسى" ، الكثير من الأحدث حيث أهدى الخواجة ماركو موسى حذاء جديد، لكي يرتديه، فرح موسى بالحذاء كثيراً وارتداه.





- قامت مجموعة من البلطجية بالهجوم على دكانة حلاوتهم، وتصدى موسى لهم واخرجهم، القى لهم درس كبير.





- عندما تصدى موسى للبلطجية، أعجبت حلاوتهم بشجاعته، شكرته، اعطته بعض الملابس.





- زار المعلم وهبة، المعلمة حلاوتهم، ليسألها عن سبب زيارتها للمحل ، فأخبرته انها لا تريد أن ترى أحد، ستجلس بمفردها لمدة يومين، ثم ستنزل مرة آخرى.





- ذهب نوفل لوالدته، ليحكي عن نيته لقتل موسى وإنتقامه منه، بعد مطاردته لشفيقة، ورفضها الزواج منه.



يذكر أن مسلسل موسى من إخراج محمد سلامة وتأليف ناصر عبد الرحمن، ويشارك محمد رمضان فى بطولته كل من سمية الخشاب، عبير صبرى، رياض الخولى، منذر رياحنة، سيد رجب، صبرى فواز، فريدة سيف النصر وهبة مجدى.