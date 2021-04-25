الأرصاد تكشف عن طقس اليوم.. وتؤكد: لا تنخدعوا بارتفاع درجات الحرارة

أصدرت هيئة الأرصاد الجوية بيانا عبر صفحتها الرسمية على "الفيسبوك" للكشف عن تفاصيل تعرض البلاد لارتفاع مؤقت في درجات الحرارة اليوم الأحد بسبب مرور منخفض جوي.





وأوضح البيان، أن ارتفاع درجات الحرارة بسبب مرور منخفض جوي من غرب البلاد الي شرقها وعليها ترتفع درجات الحرارة الصغري نسبيا وتتوالى الارتفاعات في درجات الحرارة تدريجيا خلال اليوم لتشمل باقي المناطق تدريجيا، حيث من المتوقع أن تسجل درجة الحرارة القاهرة ٣٦ درجة، ويعتبر هذا ارتفاع مؤقت ليوم واحد بسبب مرور المنخفض وسرعان ما يدخل الهواء البارد ليلا، وتنخفض معها درجة الحرارة مرة أخرى ولمدة ٧٢ ساعة قادمة.





وأوضح أنه تبقى الظاهرة المؤثرة غدا انخفاض الرؤية الأفقية بسبب الرمال والأتربة مثارة نتيجة نشاط الرياح.





وأضافت الهيئة، أنه يلزم متابعة التحديثات اليومية للنشرة الجوية لعدم الانخداع في الارتفاعات المؤقتة في درجة الحرارة وعليها يترتب تخفيف الملابس خاصة ليلا وفي الصباح الباكر.





بيان بدرجات الحرارة

أما بالنسبة لدرجات الحرارة المتوقعة على مختلف أنحاء البلاد، فقد جاءت كالتالي:

درجات الحرارة في القاهرة الصغرى 19 والعظمى 36

درجات الحرارة في شبين الكوم الصغرى 19 والعظمى 36

درجات الحرارة في طنطا الصغرى 18 والعظمى 34

درجات الحرارة في دمنهور الصغرى 18 والعظمى 32

درجات الحرارة في الإسكندرية الصغرى 17 والعظمى 31

درجات الحرارة في بلطيم الصغرى 17 العظمى 33

درجات الحرارة في مطروح الصغرى 15 والعظمى 24

درجات الحرارة في السلوم الصغرى 15 والعظمى 25

درجات الحرارة في سيوة الصغرى 14 والعظمى 29

درجات الحرارة في بورسعيد الصغرى 19 العظمى 31

درجات الحرارة في دمياط الصغرى 18 والعظمى 29

درجات الحرارة في الزقازيق الصغرى 19 والعظمى 36

درجات الحرارة في الإسماعيلية الصغرى 18 والعظمى 38

درجات الحرارة في السويس الصغرى 19 والعظمى 36

درجات الحرارة في العريش الصغرى 16 والعظمى 32

درجات الحرارة في رفح الصغرى 17 والعظمى 30

درجات الحرارة في رأس سدر الصغرى 22 والعظمى 28

درجات الحرارة في نخل الصغرى 24 العظمى 36

درجات الحرارة في نويبع الصغرى 22 والعظمى 33

درجات الحرارة في طابا الصغرى 23 والعظمى 33

درجات الحرارة في كاترين الصغرى 22 والعظمى 30

درجات الحرارة في الطور الصغرى 23 والعظمى 30

درجات الحرارة في شرم الشيخ الصغرى 24 والعظمى 33

درجات الحرارة في الغردقة الصغرى 23 والعظمى 33

درجات الحرارة في مرسى علم الصغرى 24 والعظمى 32

درجات الحرارة في الفيوم الصغرى 22 والعظمى 38

درجات الحرارة في بنى سويف الصغرى 21 والعظمى 38

درجات الحرارة في المنيا الصغرى 21 والعظمى 38

درجات الحرارة في أسيوط الصغرى 22 والعظمى 38

درجات الحرارة في سوهاج الصغرى 23 والعظمى 39

درجات الحرارة في قنا الصغرى 25 والعظمى 39

درجات الحرارة في الأقصر الصغرى 26 والعظمى 39

درجات الحرارة في أسوان الصغرى 28 والعظمى 40

درجات الحرارة في أبوسمبل الصغرى 28 والعظمى 39

درجات الحرارة في الوادى الجديد الصغرى 24 والعظمى 38

درجات الحرارة في شلاتين الصغرى 23 والعظمى 34

درجات الحرارة في أبو رماد الصغرى 23 والعظمى 34

درجات الحرارة في حلايب الصغرى 24 والعظمى 31