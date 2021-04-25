حظك اليوم.. توقعات الأبراج اليوم 25 أبريل 2021.. "استمع لنصيحة زوجتك"

يوافق اليوم 25 أبريل 2021، ميلادية، وهذا اليوم تحمل الأبراج العديد من المفاجآت السارة والأمور الجيدة إلى أصحابها، أما بعض الأبراج الأخرى فقد تحتاج إلى الحفاظ على ثباتها حتى يمر هذا اليوم.





ونستعرض لكم في السطور التالية توقعات الأبراج اليوم 25 أبريل 2021.





برج الحمل:

لاتُجبر نفسك على الدخول لمكان أو موقف لاترتاح له لمجرّد إرضاء الآخرين، خصوصًا إن أنطوى على شبهة، درهم وقاية.





برج الثور:

استمع لنصيحة زوجتك أو والدتك بخصوص العمل، أوعلى أقل تقدير ضَعْ النصيحة فى حسبانك بعيْن الإعتبار.





برج الجوزاء:

قد تنقلب فجأة لمُدقّق حسابات،الحرص لايعنى البُخل فوازن بين التوفير ومُتعة الشّراء لتوفير فرحة لقلوب أفراد أسرتك.





برج السّرطان:

لاتستخف بشخص متواضع صغير الشأن، مُمِلّ أو ثقيل الظل، ربّما قام بمساعدتك يومًا ما فى وقت يتخلى فيه عنك الأصدقاء.





برج الأسد:

قد يأتى الضرر من أصحاب النوايا الطيبة، لذا لاتقم باتباع نصائح الآخرين بشكلٍ أعمى دون فحصها والتأكد من ملاءمتها لك.





برج العذراء:

الشخص الأكثر عبوسًا فى وجهك قد تفاجأ بأنه حليفك المُخلص، ما محبّة إلا بعد عداوة مَثَلْ قابل للتحقق اليوم، لكن لايعنى أن تُعطى سرّك لغيرك.





برج الميزان:

تأكد من طلبات الوالدة أو الزوجة قبل شراء المشتروات الأسبوعيّة لتتجنّب إعادة السّلع الغير مرضى عنها، أو صنع مشكلة كبيرة من مشكلة صغيرة.





برج العقرب:

إن كنت عازبًا فابحث عن نزهة لطيفة أو رفقة طيبة، إن كنت زوجًا فوظّف طاقتك فى أداء واجباتك الزّوجيّة.





برج القوس:

شمّر عن ذراعيك إستعدادًا ليوم محموم بالعمل، ربّما تغيّرت الخطّة وحظيت بنصف يوم أجازة، مِمّا يعنى نفقات تسويقيّة.





برج الجدى:

استثنائيًّا حاول ألا تقوم بأدوار الآخرين بدلًا عنهم فلن تكون متواجدًا لمساعدتهم طوال العمر،أطلب مساعدتهم لك اليوم كنوع من التغييرعلى الضرس.





برج الدّلو:

إن كان حالك ضيّقًا فتذكر أنك منذ أسابيع قليلة كنت تعانى قَيْظ الصيف واليوم برودة الجوّ فى إرتفاع، دوام الحال من المُحال، إضحك للدنيا تضحكلك.





برج الحُوت: