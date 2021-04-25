السيسي يعلن حالة الطوارئ في البلاد لمدة 3 شهور

نشرت الجريدة الرسمية، قرار الرئيس عبدالفتاح السيسي، بإعلان حالة الطوارئ في جميع أنحاء البلاد لمدة ثلاثة أشهر تبدأ اعتبارا من الساعة الواحدة من صباح اليوم الأحد.



