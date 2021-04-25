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السيسي يعلن حالة الطوارئ في البلاد لمدة 3 شهور

الأحد 25/أبريل/2021 - 07:41 ص
الرئيس عبدالفتاح السيسي
الرئيس عبدالفتاح السيسي
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نشرت الجريدة الرسمية، قرار الرئيس عبدالفتاح السيسي، بإعلان حالة الطوارئ في جميع أنحاء البلاد لمدة ثلاثة أشهر تبدأ اعتبارا من الساعة الواحدة من صباح اليوم الأحد.

وجاء في القرار، أنه يأتي نظرا للظروف الأمنية والصحية التي تمر بها مصر، كما يكلف القرار الجيش المصري والشرطة باتخاذ ما يلزم لحماية البلاد من الإرهاب وتمويله، وحفظ الأمن في جميع أنحاء البلاد وحماية الممتلكات العامة والخاصة وحفظ أرواح المواطنين.

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