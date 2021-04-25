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عاجل.. حصيلة إصابات بكورونا غير مسبوقة في الهند
الأحد 25/أبريل/2021 - 07:47 ص
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أعلنت السلطات الهندية، ن تسجيل نحو 350 ألف إصابة جديدة بفيروس كورونا في حصيلة غير مسبوقة، وفقا لما أفادت به قناة سكاي نيوز عربية في خبر عاجل.
أعربت الولايات المتحدة الأمريكية، عن قلقها العميق من التطورات الأخيرة لفيروس كورونا في الهند.
وأعلن البيت الأبيض أنه يخطط لدعم إضافي سريع للحكومة الهندية والعاملين في الرعاية الصحية.
وارتفعت إصابات فيروس كورونا في الهند خلال الأيام الأخيرة ارتفاعا كبيرا، حيث وصل إجمالي الإصابات إلى 16،9 مليون إصابة، لتحتل المركز الثاني في الدول الأكثر إصابة بعد الولايات المتحدة.
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