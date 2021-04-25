حالة الطقس في السعودية اليوم.. أمطار رعدية وبرودة شديدة ورياح نشطة

كثير منا يبحث عن حالة الطقس ودرجات الحرارة، من خلال النشرات اليومية لهيئة الأرصاد الجوية، لذلك تقدم بوابة "الفجر" الإلكترونية خدمة جديدة لقرائها بجانب خدماتها الإخبارية بعض المواضيع التي تعمل على توفير احتياجات ورغبات متابعيها الكرام، وحرصًا منا على إرضاء زوارنا من أصحاب الاهتمام بمعرفة حالة الطقس، وللعمل على راحتهم، نرصد لكم توقعات حالة الطقس ودرجات الحرارة المتوقعة، خلال ساعات النهار اليوم الأحد الموافق 25-4-2021 في السعودية؛ وفقًا لما أعلنه المركز الوطني للأرصاد الجوية.

حالة الطقس في السعودية:





توقع المركز الوطني للأرصاد الجوية السعودي في تقريره عن حالة الطقس اليوم الاحد هطول أمطار رعدية من ( متوسطة إلى غزيرة) مصحوبة برياح نشطة وزخات من البرد على مرتفعات (جازان، نجران، عسير، الباحة، مكة المكرمة، المدينة المنورة)، كذاك الفرصة مهيأة لتكون السحب الرعدية الممطرة مصحوبة برياح نشطة مثيرة للأتربة والغبار على أجزاء من مناطق (تبوك، حائل ، الجوف ، الحدود الشمالية، القصيم).





وأشار التقرير إلى أن حركة الرياح السطحية على البحر الأحمر شمالية غربية إلى جنوبية غربية على الجزء الشمالي والأوسط، وتكون جنوبية شرقية إلى جنوبية على الجزء الجنوبي بسرعة 12-32 كم/ساعة، وتكون جنوبية شرقية إلى جنوبية على الجزء الجنوبي بسرعة 15-40كم/ساعة.



