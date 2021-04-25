اعرف تفاصيل حالة الطقس في الإمارات اليوم

كثير منا يبحث عن حالة الطقس ودرجات الحرارة، من خلال النشرات اليومية لهيئة الأرصاد الجوية، لذلك تقدم بوابة "الفجر" الإلكترونية خدمة جديدة لقرائها بجانب خدماتها الإخبارية بعض المواضيع التي تعمل على توفير احتياجات ورغبات متابعيها الكرام، وحرصًا منا على إرضاء زوارنا من أصحاب الاهتمام بمعرفة حالة الطقس، وللعمل على راحتهم، نرصد لكم توقعات حالة الطقس ودرجات الحرارة المتوقعة، خلال ساعات النهار اليوم الأحد الموافق 25-4-2021 في الإمارات؛ وفقًا لما أعلنه المركز الوطني للأرصاد الجوية.





حالة الطقس في الامارات:

توقع المركز الوطني للأرصاد الجوية الإماراتى أن يكون الطقس اليوم الأحد صحوا إلى غائم جزئيا غائما أحيانا على بعض المناطق خاصة الشرقية تكون ركامية بعد الظهر مائلا للحرارة نهارا والرياح خفيفة إلى معتدلة السرعة، تنشط أحيانا نهارا شرقا.





الرياح .. جنوبية شرقية إلى شمالية شرقية / 10 - 20 تصل إلى 35 كم/ س.. و الخليج العربي خفيف الموج ويحدث المد الأول عند 11:34 والمد الثاني عند 00:24 و الجزر الأول عند الساعة 17:54 والجزر الثاني عند الساعة 06:24.



