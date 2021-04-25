الأرصاد عن حالة الطقس اليوم.. ارتفاع في درجات الحرارة والعظمى بالقاهرة 36 درجة

نشر لكم في السطور التالية تفاصيل حالة الطقس المتوقعة اليوم الأحد الموافق 25 من أبريل لعام 2021 ودرجات الحرارة للإطلاع على حالة الطقس في اليوم الثالث عشر من رمضان، وفقا لما أعلنته هيئة الأرصاد الجوية في بيانها اليوم:





وعن تفاصيل حالة الطقس اليوم إليكم النقاط التالية: