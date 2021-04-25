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الأرصاد عن حالة الطقس اليوم.. ارتفاع في درجات الحرارة والعظمى بالقاهرة 36 درجة

الأحد 25/أبريل/2021 - 08:07 ص
بوابة الفجر
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الأرصاد عن حالة الطقس اليوم.. ارتفاع في درجات الحرارة والعظمى بالقاهرة 36 درجة

نشر لكم في السطور التالية تفاصيل حالة الطقس المتوقعة اليوم الأحد الموافق 25 من أبريل لعام 2021 ودرجات الحرارة للإطلاع على حالة الطقس في اليوم الثالث عشر من رمضان، وفقا لما أعلنته هيئة الأرصاد الجوية في بيانها اليوم:

وعن تفاصيل حالة الطقس اليوم إليكم النقاط التالية:

- ارتفاع مؤقت فى درجات الحرارة على أغلب الأنحاء
- يسود طقس شديد الحرارة على القاهرة الكبرى وجنوب الصعيد.
- يسود طقس حار على السواحل الشمالية، وحار على جنوب سيناء.
- يسود طقس لطيف على القاهرة الكبرى والوجه البحري والسواحل الشمالية.
- يسود طقس معتدل على جنوب سيناء وشمال وجنوب الصعيد.
- تشهد البلاد نشاط رياح مثيرة للرمال والأترية على مناطق من القاهرة الكبرى والوجه البحري وغرب البلاد وشمال الصعيد.
- تسجل العظمى بالقاهرة 36 درجة والصغرى 19 درجة، والإسكندرية العظمى 31 والصغرى 17 درجة.

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