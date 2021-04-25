تعرف على دعاء اليوم الثالث عشر من رمضان وثوابه العظيم

ننشر لكم مجموعة من الأدعية المستحب ترديدها يوميا خلال شهر رمضان المبارك، والتي ثبتت صحتها عن الصحابة والتابعين، وفي اليوم الثالث عشر من شهر رمضان الموافق الأحد 25 من إبريل 2021 ميلاديا ننشر لكم الدعاء المستحب قوله في اليوم 13 وثوابه.



دعاء اليوم الثالث عشر من شهر رمضان

عن ابن عَبَّاسٍ، عَنِ النَّبِيِّ صلى الله عليه وآله: "اللَّهُمَّ طَهِّرْنِي فِيهِ مِنَ الدَّنَسِ وَالْأَقْذَارِ، وَصَبِّرْنِي عَلَى كَائِنَاتِ الْأَقْدَارِ، وَوَفِّقْنِي لِلتُّقَى وَصُحْبَةِ الْأَبْرَارِ، بِعَوْنِكَ يَا قُرَّةَ عَيْنِ الْمَسَاكِينِ".

ثواب دعاء اليوم الثالث عشر من شهر رمضان الكريم