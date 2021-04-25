مصطفى قمر يطالب بتعويض 20 مليون جنيه





أكد المستشار ياسر قنطوش، المحامى الخاص بالفنان مصطفى قمر، أنه بدأ إجراءات رفع دعوى قضائية ضد الشركة المنتجة لبرنامج «5 نجوم»، للمطالبة بتعويض 20 مليون جنيه بسبب الإخلال بالتعاقد، لأن قمر اشترط عليهم فى العقد التصدر فى جميع بوسترات العمل والدعاية، لكنه فوجئ بوجوده على طرف بوستر العمل، وأشار قنطوش إلى أن التعاقد به تعويض 5 ملايين جنيه فى حالة إخلال التعاقد، لكنه يطالب بتعويض كبير نظرا لعدم تقدير مكانته.



