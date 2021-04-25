سفرة اليوم الثالث عشر من رمضان.. فيليه السمك المتبل وشوربة وأصابع زينب

سفرة اليوم الثالث عشر من رمضان، نقدم لك في السطور التالية طرق ومقادير بسيطة وسهلة لألذ وأطيب الأكلات التي يمكنك تحضيرها وتجهيزها على مائدة 13 رمضان لأفراد أسرتك، حيث يمكنك إعداد فيليه السمك المتبل وشوربة وأصابع زينب.

ونعرض في السطور التالية، مجموعة من الأكلات الشهية المتنوعة التي تساعدكم في إعداد سفرة شهية رائعة:

فيله السمك المتبل

1700 جرام من ”فيليه” السمك

6 طماطم

3 فلفل حلو أحمر

رشة من الثوم و الحبق الطازج٬ المفروم

3 ملاعق كبيرة من زيت الزيتون

150 مل من عصير اليمون

رشة من الفلفل الأسود المطحون

2 مكعب من مرقة الدجاج

أرز مسلوق

– قومى بغسل فيليه السمك ويُجفّف بلطف.

- يوضع في وعاءٍ دائري، ويُرش عليه الملح الخشن، ثمّ ادخليه في الثلاجة لمدّة 24 ساعة.

– قومى بتقشير الطماطم مع نزع بذورها، وتُقطّع إلى مكعّبات صغيرة.

-غلفى الفلفل الأحمر بورقة من الألمنيوم ، واخبزيه لمدّة 20 دقيقة في فرنٍ محمّى مسبقاً على حرارة 200 درجة مئوية،

– تُقشّر وتُقطّع إلى مكعّبات صغيرة، وتُخلط مع الطماطم، الأعشاب المفرومة، ملعقتين كبيرتين من زيت الزيتون وعصير الليمون الحامض في قِدرٍ صغيرة؛

– يُتبّل المزيج بالفلفل الأسود ومرقة الدجاج ماجي ملح أقل، ويُحفظ ساخناً على حرارة خفيفة.

– يُربّت السمك ليجفّ ثمّ يُمسح بواسطة فرشاة بالكمية المتبقية من زيت الزيتون،

– ضعيه في مقلاةٍ مسخّنة غير قابلة للالتصاق.

- قومى بطهى الفيليه، مع المحافظة على الجانب المغطّى بالجلد نحو الأعلى، حتى يكتسب لوناً جميلاً.

- يوضع فى طبق التقديم.

– ثم ضيفى القليل من الصلصة بواسطة المغرفة في كلّ طبقٍ، ثمّ يوضع السمك فوقها.

– ضعى الأرز المفلفل فى القالب واضغطى عليه ، ثم اقلبيه ليعطى شكل جميل ويقدم مع السمك.





شوربة

– 6 حبات من القواقع البحرية كبيرة الحجم.

– 1 بصلة متوسطة.

– 2 عود كرفس.

– 1 عبوة كبيرة ماشروم.

– ¼ كوب زبد.

– ¼ كوب طحين.

– 1 كوب حساء الكريمة.

– 1 ملعقة صغيرة ملح.

– ¼ ملعقة صغيرة فلفل.

– 2 كوب حليب.

– 1 ½ كوب جبن شيدر مبشور.

– ¼ كوب فلفل حلو معلب.

– ¼ ملعقة كبيرة صوص حار.

– يحضر حساء الكريمة مسبقاً بإضافة عبوة سابقة التجهيز لحساء الكريمة إلى الماء المغلى، ويترك على النار لينضج، ثم يترك حتى يبرد.

– تغسل أعواد الكرفس بالماء الجارى، وتقطع إلى شرائح رفيعة.

– تقطع البصلة لنصفين، وتفرى ناعماً بالسكين.

– تغسل حبات المشروم وتصفى تماماً، ثم تقطع إلى شرائح رفيعة.

– ينزع قشر القواقع ويُخرج منه اللحم، ويغسل جيداً بالماء الجارى ويصفى جيداً، ويترك فى صحن جانبى.

– فى طنجرة متوسطة على نار منخفضة، يذاب الزبد ويوضع به البصل المفرى، ويقلب لمدة دقيقة.

– ثم تضاف إليه شرائح الكرفس ويقلبان معاً حتى يصفر لون البصل.

– تضاف شرائح الماشروم ويقلب الخليط، ويترك على النار لمدة دقيقة.

– فى إناء الخلاط الكهربائى، يسكب الطحين والملح والفلفل، وأثناء الخفق، يسكب الحليب بالتدريج، ويستمر الخفق حتى تصبح المكونات مزيجاً متجانساً.

- ثم يضاف جبن الشيدر المبشور ويخفق مع المزيج.

- يسكب المزيج فى الطنجرة، ويضاف إليه لحم القواقع البحرية والفلفل المشوى والصوص الحار، ثم يسكب حساء الكريمة وتغطى الطنجرة.

- يترك الحساء على النار من 5 إلى 10 دقائق أو حتى ينضج لحم القواقع، ثم يقدم ساخناً مع الخبز.





أصابع زينب

3 كوب طحين

2 كوب سميد

1 كوب زيت زيتون

2 ملعقة كبيرة ينسون مطحون

2 ملعقة كبيرة شمر مطحون

1 ملعقة صغيرة قزحة

1 ملعقة صغيرة كربونات الصوديوم

2 كوب ماء

- في وعاء الخلاط ضعي الطحين، السميد، اليانسون، زيت الزيتون، الشمر، القزحة و البيكربونات، ثبتي مضرب التقليب وشغلي لبضع ثواني لتختلط المقادير مع بعضها.

- أضيفي الماء، شغلي 4-5 دقيقة على سرعة بطيئة إلى أن تحصلي على عجينة متماسكة ( لا تعجني كثيرا ).

- غلفي الوعاء ودعيه يرتاح مدة ساعة.

- خذي جزء من العجينة بحجم حبة الجوز وشكليها على شكل اصبع، ضعيها على أطراف أصابعك واضغطي بها على سطح مصفاة بلاستيكية متوسطة الثقوب إلى أن تتشكل لديك الزخرفة على العجينة.

- أكملي بقية المقدار.

- في مقلاة عميقة سخني الزيت ثم اقلي أصابع زينب إلى أن يصبح لونها ذهبي.

- ضعيها في القطر 2-3 دقيقة إلى ان تتشرب القطر ثم اخرجيها .