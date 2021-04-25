شيرين بـ 8 ملايين جنيه فى إعلان لشهر رمضان

عادت الفنانة المصرية شيرين عبدالوهاب إلى حسابها عبر موقع إنستجرام بعد غياب لمدة عامين، ونشرت مقطع فيديو لإعلان جديد يحمل صوتها، وتم عرضه مع مطلع شهر رمضان بمشاركة النجوم ملك قورة وأحمد داش وآسر ياسين وأمينة خليل وإسعاد يونس ومصطفى فهمى، وعلقت شيرين على الفيديو الذى نشرته عبر صفحتها «الحكايات اللى بنعيشها بتبقى عشرة ومشوار وبتكمل وتكون أحلى سنين»، الجدير بالذكر أن أجر شيرين عن غناء أغنية الدعاية للإعلان المذكور وصل إلى قرابة الثمانية ملايين جنيه.



