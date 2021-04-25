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الحكومة الهندية: زيادة الإصابات بفيروس كورونا شكل صدمة للبلاد

الأحد 25/أبريل/2021 - 08:36 ص
فيروس كورونا
فيروس كورونا
وكالات
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قالت الحكومة الهندية، اليوم الأحد، إن زيادة الإصابات بفيروس كورونا شكل صدمة للبلاد، حسبما ذكرت قناة سكاي نيوز عربية.

 

وقد أعلنت السلطات الهندية، عن تسجيل نحو 350 ألف إصابة جديدة بفيروس كورونا في حصيلة غير مسبوقة.

 

وأعربت الولايات المتحدة الأمريكية، عن قلقها العميق من التطورات الأخيرة لفيروس كورونا في الهند.

 

وأعلن البيت الأبيض أنه يخطط لدعم إضافي سريع للحكومة الهندية والعاملين في الرعاية الصحية.

 

وارتفعت إصابات فيروس كورونا في الهند خلال الأيام الأخيرة ارتفاعا كبيرا، حيث وصل إجمالي الإصابات إلى 16،9 مليون إصابة، لتحتل المركز الثاني في الدول الأكثر إصابة بعد الولايات المتحدة.

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