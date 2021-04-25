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أحمد خالد صالح يؤجل حلقات «رحلتى من الشك لبلطيم»
الأحد 25/أبريل/2021 - 08:53 ص
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الفنان الشاب أحمد خالد صالح اضطر للاعتذار بشكل مؤقت عن تسجيل بقية حلقات المسلسل الإذاعى «رحلتى من الشك لبلطيم»، وهو المسلسل الذى يذاع على إذاعة «إنرجى»، وجاء هذا الاعتذار عقب وفاة والدته «هالة زين» بعد صراع مع فيروس «كورونا»، وهو ما دفع القائمين على الإذاعة لتأجيل تسجيل بقية هذه الحلقات ولكن ليس كثيراً، خاصةً أن هذا سيضطر فريق العمل إلى تسجيل حلقة بحلقة على الهواء ليتم التمكن من عرض المسلسل على مدار الـ ٣٠ يوما دون تكرار وإعادة.
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