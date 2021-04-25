Advertisements

محمد رشاد يصر على مقابلة إيناس الدغيدى بعد علمه بتصريحات طليقته

الأحد 25/أبريل/2021 - 09:00 ص
بوابة الفجر
Advertisements

مصدر من داخل القاهرة والناس أكد أن الفنان محمد رشاد هو الذى سعى للوصول إلى فريق برنامج «شيخ الحارة والجريئة»، بعد علمه بظهور طليقته المذيعة مى حلمى وفضحها الكثير من الأمور فى قصة طلاقهما سواء ضربه أو خيانته لها، وأضاف المصدر أن رشاد توصل لإعداد البرنامج عن طريق أحد أصدقائه، وعندما طلب منهم الظهور وافقوا لكن خفضوا الأجر الذى تقاضاه مقابل ظهوره فى الحلقة الخاصة به، ولا يقارن بالأجر الذى تقاضته طليقته مقابل الظهور فى نفس البرنامج.

أخبار تهمك

أول صورة للخائن محمد عويس ببدلة الإعدام

منذ حوالي 9 ساعات

انفراد لـ "الفجر" حقيقة رحيل موسيماني عن الأهلي لتدريب جنوب إفريقيا

منذ حوالي 9 ساعات

عاجل.. قفزة كبيرة في إصابات كورونا اليومية وانخفاض الوفيات (بيان رسمي)

منذ حوالي 7 ساعات

نجاة 10 ركاب من الغرق في إنقلاب سيارة بترعة السعادنة ببني سويف

منذ حوالي 11 ساعة

شقيقة الطيار عبير المستكاوى لـ محمد رمضان: "حسبي الله قهرت الراجل"

منذ حوالي 15 ساعة

عاجل.. أول تعليق من محمد رمضان على وفاة الطيار أشرف أبو اليسر

منذ حوالي 16 ساعة

عاجل.. السيسي يصدر توجيها جديدا لوزارة المالية والبنك المركزي

منذ حوالي 19 ساعة

محمد رمضان يغلق التعليق على منشور نعي الطيار بعد الهجوم عليه

منذ حوالي 14 ساعة

برشلونة يحسم صفقة من العيار الثقيل

منذ حوالي 13 ساعة

تحذير عاجل من الأرصاد بسبب طقس الأحد: البلاد تتعرض لمنخفض جوي

منذ حوالي 8 ساعات

عاجل.. انفصال عربة قطار أبوقير بالإسكندرية (صور)

منذ حوالي 5 ساعات

تعرف على موعد إنتاج لقاح سبوتنيك الروسي في مصر (فيديو)

منذ ساعة و 9 دقيقة

عاجل - الكشف عن مدى خطورة إصابة نجم الأهلي

منذ حوالي 17 ساعة

عاجل.. الأهلي يتفوق على الزمالك ويخطف صفقة ذهبية

منذ حوالي 21 ساعة

كومان يستقر على تشكيل برشلونة ضد فياريال في الليجا

منذ ساعة

5 قنوات مفتوحة تنقل مباراة برشلونة وفياريال في الدوري الإسباني

منذ ساعة و نصف
Advertisements
نتائج مباريات
Advertisements

تصويت

هل تتوقع استقرار اسعار الدولار خلال الفترة القادمة

هل تتوقع استقرار اسعار الدولار خلال الفترة القادمة

الأكثر قراءة
01:17 ص

تحذير عاجل من الأرصاد بسبب طقس الأحد: البلاد تتعرض لمنخفض جوي

عاجل.. قفزة كبيرة في إصابات كورونا اليومية وانخفاض الوفيات (بيان رسمي)

01:36 ص

عاجل.. انفصال عربة قطار أبوقير بالإسكندرية (صور)

04:00 ص

محمد رمضان يغلق التعليق على منشور نعي الطيار بعد الهجوم عليه

07:09 م

شقيقة الطيار عبير المستكاوى لـ محمد رمضان: "حسبي الله قهرت الراجل"

05:57 م

مقالات وكتاب

عادل حمودة
عادل حمودة

عادل حمودة يكتب: هل يتباهى النبى بأمة ضعيفة يوم القيامة؟

منال لاشين
منال لاشين

منال لاشين تكتب: رمضان مش كريم أحيانا

منال لاشين
منال لاشين

منال لاشين تكتب: 3 ملفات ساخنة تحتاج إلى إعادة نظر