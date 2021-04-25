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محمد رشاد يصر على مقابلة إيناس الدغيدى بعد علمه بتصريحات طليقته
الأحد 25/أبريل/2021 - 09:00 ص
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مصدر من داخل القاهرة والناس أكد أن الفنان محمد رشاد هو الذى سعى للوصول إلى فريق برنامج «شيخ الحارة والجريئة»، بعد علمه بظهور طليقته المذيعة مى حلمى وفضحها الكثير من الأمور فى قصة طلاقهما سواء ضربه أو خيانته لها، وأضاف المصدر أن رشاد توصل لإعداد البرنامج عن طريق أحد أصدقائه، وعندما طلب منهم الظهور وافقوا لكن خفضوا الأجر الذى تقاضاه مقابل ظهوره فى الحلقة الخاصة به، ولا يقارن بالأجر الذى تقاضته طليقته مقابل الظهور فى نفس البرنامج.
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