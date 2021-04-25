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العراق يعلن الحداد الوطني على ضحايا حريق مستشفى ابن الخطيب في بغداد

الأحد 25/أبريل/2021 - 09:03 ص
حريق - أرشيفية
حريق - أرشيفية
وكالات
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أعلنت السلطات العراقية، اليوم الأحد، الحداد الوطني على ضحايا حريق مستشفى ابن الخطيب في العاصمة بغداد، حسبما ذكرت قناة سكاي نيوز عربية.

 

وقد أعلنت مديرية الدفاع المدني بالعراق، عن اندلاع حريق داخل مستشفى "ابن الخطيب" في "جسر ديالى" جنوب شرقي العاصمة بغداد.

 

وكشف مصدر أمني عراقي، أن حصيلة ضحايا حريق مستشفى ابن الخطيب ارتفعت إلى ٩ قتلى و٣٢ إصابة، وفقًا لقناة السومرية نيوز العراقية.

 

وأفادت مصادر عراقية، بأن ‏الانفجار ناجم عن اشتعال اسطوانات الأوكسجين في مستشفى ابن الخطيب، فيما أكدت ذات المصادر اشتعال النيران في أقسام من المستشفى.

 

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