Advertisements

فضيحة التسريبات فى البورصة

الأحد 25/أبريل/2021 - 09:15 ص
بوابة الفجر
منال لاشين
Advertisements

رؤساء شركات سجلوا لـ«عمران» شتائم وهجومًا على كبار المستثمرين.. ورئيس الرقابة المالية: سيبها وماشى

يبدو أن رئيس الهيئة العامة للرقابة الدكتور محمد عمران أجاد لعبة ترك المناصب، فقد بدأ عمران يتكلم ويكتب عن رغبته فى الرحيل من المنصب، وهو نفس ما فعله عمران عندما كان رئيسا للبورصة، فقد أخذ عمران يردد قبيل انتهاء مدته أنه يرغب فى الرحيل، حتى إذا لم يتم التجديد له يحتفظ بمكانته ويبدو فى حالة رحيله أنه ترك المنصب برغبته، ولم يجبره أحد من كبار المسئولين على الرحيل.

ولكن الأهم أو الأكثر إثارة هو ما شهدته كواليس القطاع المالى غير المصرفى، الدكتور عمران لا يتمتع بعلاقات جيدة مع العديد من كبار المستثمرين والمؤسسات والشركات، لأن الدكتور عمران لديه تصور خاص بمفهوم الرقابة، وحتى الآن لا يوجد شىء مثير أو جديد، ولكن الجديد والمثير أن بعض حلفاء الدكتور عمران خانوه، فبعض أصحاب الشركات سربوا تفاصيل دارت فى جلسة أو أكثر مع الدكتور عمران، وكان الدكتور عمران قد وجه انتقادات حادة وشتائم لبعض كبار المستثمرين الذين على خلاف دائم ومتكرر معهم، رؤساء الشركات الخونة قاموا بتسريب هذه الجلسات إلى خصوم الدكتور عمران فى إطار النميمة. بعض كبار المستثمرين يخططون إلى استخدام هذه التسريبات، وذلك بإيصال التسريبات أو بالأحرى الشتائم إلى كبار المسئولين، وذلك لإثبات أن الدكتور محمد عمران مضطهدهم بصفة شخصية، ولذلك يأخذ قرارات ضدهم بسبب هذا الموقف الشخصى.

الدكتور محمد عمران بدأ رحلة صعوده من مكتبى الدكتورين يوسف بطرس غالى ومحمود محيى الدين، بعد ثورة 25 يناير كان الدكتور عمران رئيسا للبورصة فقام باتخاذ قرار مهم جدا، حيث قام بتخفيض مرتبه وكل مخصصاته هو وكل قيادات البورصة، وقد أدى هذا الموقف المحترم لإنقاذ الدكتور عمران من الانتقادات، ولكن بعد تصعيده لرئاسة الهيئة المالية حدثت مصادمات كثيرة بين الدكتور عمران وكبار المستثمرين داخل مصر وخارجها، وأصدر الدكتور عمران عددا من الإجراءات ضد بعض العمليات والمؤسسات.


أخبار تهمك

برشلونة يحسم صفقة من العيار الثقيل

منذ حوالي 14 ساعة

تحذير عاجل من الأرصاد بسبب طقس الأحد: البلاد تتعرض لمنخفض جوي

منذ حوالي 9 ساعات

تطور جديد بشأن انتقال مبابي إلى ريال مدريد

منذ ساعة و 27 دقيقة

كومان يستقر على تشكيل برشلونة ضد فياريال في الليجا

منذ ساعتين و 8 دقيقة

عاجل.. قفزة كبيرة في إصابات كورونا اليومية وانخفاض الوفيات (بيان رسمي)

منذ حوالي 8 ساعات

عاجل.. انفصال عربة قطار أبوقير بالإسكندرية (صور)

منذ حوالي 6 ساعات

5 قنوات مفتوحة تنقل مباراة برشلونة وفياريال في الدوري الإسباني

منذ ساعتين و 38 دقيقة

عاجل.. السيسي يصدر توجيها جديدا لوزارة المالية والبنك المركزي

منذ حوالي 20 ساعة

عاجل.. أول تعليق من محمد رمضان على وفاة الطيار أشرف أبو اليسر

منذ حوالي 17 ساعة

نجاة 10 ركاب من الغرق في إنقلاب سيارة بترعة السعادنة ببني سويف

منذ حوالي 12 ساعة

عاجل.. الأهلي يتفوق على الزمالك ويخطف صفقة ذهبية

منذ حوالي 22 ساعة

محمد رمضان يغلق التعليق على منشور نعي الطيار بعد الهجوم عليه

منذ حوالي 15 ساعة

تعرف على موعد إنتاج لقاح سبوتنيك الروسي في مصر (فيديو)

منذ ساعتين و 12 دقيقة

عاجل - الكشف عن مدى خطورة إصابة نجم الأهلي

منذ حوالي 18 ساعة

أول صورة للخائن محمد عويس ببدلة الإعدام

منذ حوالي 10 ساعات

شقيقة الطيار عبير المستكاوى لـ محمد رمضان: "حسبي الله قهرت الراجل"

منذ حوالي 16 ساعة
Advertisements
نتائج مباريات
Advertisements

تصويت

هل تتوقع استقرار اسعار الدولار خلال الفترة القادمة

هل تتوقع استقرار اسعار الدولار خلال الفترة القادمة

الأكثر قراءة
01:36 ص

عاجل.. قفزة كبيرة في إصابات كورونا اليومية وانخفاض الوفيات (بيان رسمي)

تحذير عاجل من الأرصاد بسبب طقس الأحد: البلاد تتعرض لمنخفض جوي

01:17 ص

محمد رمضان يغلق التعليق على منشور نعي الطيار بعد الهجوم عليه

07:09 م

عاجل.. انفصال عربة قطار أبوقير بالإسكندرية (صور)

04:00 ص

شقيقة الطيار عبير المستكاوى لـ محمد رمضان: "حسبي الله قهرت الراجل"

05:57 م

مقالات وكتاب

عادل حمودة
عادل حمودة

عادل حمودة يكتب: محمد مبروك نجم «رجال الظل»

منال لاشين
منال لاشين

منال لاشين تكتب: يسرى فودة.. رفعه بن لادن للسماء وأسقطته 3 فتيات

منال لاشين
منال لاشين

منال لاشين تكتب: أسئلة حائرة فى الميراث الشرعى