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حدث فى نهار الشهر الكريم.. سرقة نرمين الفقى داخل «لوكيشن» التصوير

الأحد 25/أبريل/2021 - 09:17 ص
بوابة الفجر
أسماء حسنين
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تعرضت الفنانة «نرمين الفقى» للسرقة فى نهار شهر رمضان أثناء تصويرها لأحد مشاهد مسلسل «النمر»، بدأت الواقعة عندما طلبت «الفقى» شرطة النجدة بعد اكتشافها سرقة متعلقاتها.

وطلبت الفنانة فور وصولها قسم شرطة مصر الجديدة بتفريغ الكاميرات المحيطة بالكرفان الخاص بتغيير ملابسها، مشيرة إلى أنها تعرضت للسرقة مرتين، أولهما مبلغ 1500 جنيه والثانية 1800 جنيه.

وعند تفريغ الكاميرات بالمنطقة المحيطة بالكرفان، تبين دخول سائق الكرفان إليه أثناء عدم تواجد الفنانة ومساعدتها، وألقى القبض عليه، وتحويله إلى النيابة خلال ٢٤ ساعة، ومن ثم تم تحويله إلى المحكمة، التى حكمت عليه بالسجن ٣ سنوات، كل ذلك فى غضون أسبوع واحد فقط.


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