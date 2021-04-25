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المتحدث باسم المتمردين في تشاد يؤكد استعدادهم لوقف إطلاق النار وبحث التسوية السياسية

الأحد 25/أبريل/2021 - 09:20 ص
رئيس تشاد
رئيس تشاد
وكالات
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أكد المتحدث باسم المتمردين في تشاد، اليوم الأحد، استعدادهم لوقف إطلاق النار وبحث التسوية السياسية، وفقًا لقناة سكاي نيوز عربية.

 

وقال المجلس العسكري في تشاد، في مؤتمر صحفي: "سنضمن الالتزام بالمواثيق الدولية"، مضيفًا: "نجدد الدعوة للحوار".

 

 وكان الجيش التشادي، أعلن عن مجلس عسكري انتقالي بقيادة نجل الرئيس إدريس ديبي لإدارة البلاد، والاستعداد لإجراء "انتخابات رئاسية شفافة".

 

 وتوفي الرئيس التشادي المنتخب إدريس ديبي، متأثرًا بجروح أُصيب بها على جبهة القتال، حسبما أفادت وكالة الأنباء الفرنسية، يوم الثلاثاء.

 

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جبهة القتال تشاد المتمردين الرئيس ديبي إدريس ديبي

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