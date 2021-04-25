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اليوم.. غالية بن علي تحيى حفلاً غنائيًا في أوبرا الإسكندرية

الأحد 25/أبريل/2021 - 09:27 ص
بوابة الفجر
هبة أحمد
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تستعد المطربة التونسية غالية بن علي لإحياء حفلاً غنائيًا كبيرًا اليوم على مسرح دار أوبرا الإسكندرية الأحد على مسرح سيد درويش، وذلك ضمن سهرات رمضان، ومن المقرر أن تقدم باقة متنوعة من أغانيها المميزة.

كما تستعد غالية أيضًا لإحياء حفلاً غنائيًا كبيرًا، وذلك يوم 4 مايو المقبل، داخل دار الأوبرا المصرية على مسرح النافورة، ضمن سهرات رمضان .

وقالت غالية بن علي مؤخرًا تصريحات صحفية لها أنها عندما سافرت لبلجيكا لدراسة الفنون التشكيلية، كانت تلك الفترة التي قضتها هناك بمثابة الحجر، لأنها كانت بعيدة عن عائلتي وعن وطنها العربي، وأنها لا تستمع إلا للأغاني الغربية، وأنها امتنعت عن سماع الأغاني العربية، ولكي تحافظ على لغتها، فإنها تعلقت كثيرًا بالأغنيات القديمة، مثل أغاني أسمهان، شريفة فاضل، أم كلثوم، وعبد الوهاب، بجانب مشاهدتها للأفلام العربية المصرية، فهذا زاد من تعلقها باللغة العربية.

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