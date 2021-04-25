العدد الأسبوعي العدد الأسبوعي Advertisements تصفح عدد الفجر الأسبوعي PDF الأحد 25/أبريل/2021 - 09:30 ص Advertisements في حالة عدم ظهور ملف الـ PDF بشكل صحيح اضغط هنــــــــــافي حالة عدم ظهور ملف الـ PDF بشكل صحيح اضغط هنــــــــــا أخبار تهمك عاجل.. الأهلي يتفوق على الزمالك ويخطف صفقة ذهبية منذ حوالي 22 ساعة 5 قنوات مفتوحة تنقل مباراة برشلونة وفياريال في الدوري الإسباني منذ ساعتين و 39 دقيقة أول صورة للخائن محمد عويس ببدلة الإعدام منذ حوالي 10 ساعات تحذير عاجل من الأرصاد بسبب طقس الأحد: البلاد تتعرض لمنخفض جوي منذ حوالي 9 ساعات عاجل - الكشف عن مدى خطورة إصابة نجم الأهلي منذ حوالي 18 ساعة شقيقة الطيار عبير المستكاوى لـ محمد رمضان: "حسبي الله قهرت الراجل" منذ حوالي 16 ساعة عاجل.. قفزة كبيرة في إصابات كورونا اليومية وانخفاض الوفيات (بيان رسمي) منذ حوالي 9 ساعات كومان يستقر على تشكيل برشلونة ضد فياريال في الليجا منذ ساعتين و 9 دقيقة تطور جديد بشأن انتقال مبابي إلى ريال مدريد منذ ساعة و 28 دقيقة محمد رمضان يغلق التعليق على منشور نعي الطيار بعد الهجوم عليه منذ حوالي 15 ساعة نجاة 10 ركاب من الغرق في إنقلاب سيارة بترعة السعادنة ببني سويف منذ حوالي 12 ساعة عاجل.. انفصال عربة قطار أبوقير بالإسكندرية (صور) منذ حوالي 6 ساعات تعرف على موعد إنتاج لقاح سبوتنيك الروسي في مصر (فيديو) منذ ساعتين و 13 دقيقة عاجل.. أول تعليق من محمد رمضان على وفاة الطيار أشرف أبو اليسر منذ حوالي 18 ساعة عاجل.. السيسي يصدر توجيها جديدا لوزارة المالية والبنك المركزي منذ حوالي 20 ساعة برشلونة يحسم صفقة من العيار الثقيل منذ حوالي 14 ساعة Advertisements