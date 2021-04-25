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3.076 وفاة جديدة بفيروس كورونا في البرازيل

الأحد 25/أبريل/2021 - 09:38 ص
فيروس كورونا
فيروس كورونا
وكالات
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سجلت وزارة الصحة في البرازيل، 3.076 وفاة و71.137 إصابة جديدة بفيروس كورونا فى الـ24 ساعة الأخيرة.

 

وتجاوز إجمالى عدد الوفيات جراء فيروس كورونا فى  البرازيل الـ389 ألفا، فيما يقترب إجمالى عدد الإصابات من 15 مليونا، وفقًا للتقرير اليومي لوزارة الصحة.

 

وفي وقت سابق، أعلنت وزارة الصحة في البرازيل عن تسجيل 2.914 وفاة و69.105 إصابات بالفيروس.

 

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