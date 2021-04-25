جدول ترتيب الدورى الإيطالي قبل مباريات اليوم الأحد

يستعرض لكم موقع "الفجر الرياضي" جدول ترتيب مسابقة الدوري الإيطالي الممتاز قبل إنطلاق منافسات الجولة الثالثة والثلاثين .





ويحتل فريق إنتر ميلان حاليا صدارة جدول ترتيب مسابقة الدوري الإيطالي الممتاز برصيد 76 نقطة، ومتفوقًا عن غريمه التقليدي ميلان صاحب المركز الثاني برصيد 66 نقطة.





وفيما يلي يستعرض " الفجر الرياضي " جدول ترتيب مسابقة الدوري الإيطالي :





1 – إنتر ميلان – 76 نقطة

2 – ميلان – 66 نقطة

3 – أتالانتا – 65 نقطة

4 – يوفنتوس – 65 نقطة

5 – نابولي – 63 نقطة

6 – لاتسيو – 58 نقطة

7 – روما – 55 نقطة

8 – ساسولو – 52 نقطة

9 – هيلاس فيرونا – 42 نقطة

10 – سامبدوريا – 41 نقطة

11 – بولونيا – 38 نقطة

12 – أودينيزي – 36 نقطة

13 – جنوى – 36 نقطة

14 – سبيزيا – 33 نقطة

15 – تورينو – 33 نقطة

16 – فيورنتينا – 31 نقطة

17 – بينفينتو – 31 نقطة

18 – كالياري – 28 نقطة

19 – بارما – 20 نقطة

20 – كروتوني – 18 نقطة



