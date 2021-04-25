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جدول ترتيب الدورى الإيطالي قبل مباريات اليوم الأحد
الأحد 25/أبريل/2021 - 09:10 ص
محمد زويد
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يستعرض لكم موقع "الفجر الرياضي" جدول ترتيب مسابقة الدوري الإيطالي الممتاز قبل إنطلاق منافسات الجولة الثالثة والثلاثين .
ويحتل فريق إنتر ميلان حاليا صدارة جدول ترتيب مسابقة الدوري الإيطالي الممتاز برصيد 76 نقطة، ومتفوقًا عن غريمه التقليدي ميلان صاحب المركز الثاني برصيد 66 نقطة.
وفيما يلي يستعرض " الفجر الرياضي " جدول ترتيب مسابقة الدوري الإيطالي :
1 – إنتر ميلان – 76 نقطة
2 – ميلان – 66 نقطة
3 – أتالانتا – 65 نقطة
4 – يوفنتوس – 65 نقطة
5 – نابولي – 63 نقطة
6 – لاتسيو – 58 نقطة
7 – روما – 55 نقطة
8 – ساسولو – 52 نقطة
9 – هيلاس فيرونا – 42 نقطة
10 – سامبدوريا – 41 نقطة
11 – بولونيا – 38 نقطة
12 – أودينيزي – 36 نقطة
13 – جنوى – 36 نقطة
14 – سبيزيا – 33 نقطة
15 – تورينو – 33 نقطة
16 – فيورنتينا – 31 نقطة
17 – بينفينتو – 31 نقطة
18 – كالياري – 28 نقطة
19 – بارما – 20 نقطة
20 – كروتوني – 18 نقطة
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