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تركيا تستدعي السفير الأمريكي بسبب اتهامات الإبادة الجماعية

الأحد 25/أبريل/2021 - 09:46 ص
بوابة الفجر
منار طارق
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استدعت وزارة الخارجية التركية السفير الأمريكي في أنقرة للاحتجاج على قرار الولايات المتحدة اعتبار ترحيل وقتل الأرمن خلال فترة الإمبراطورية العثمانية بمثابة "إبادة جماعية".

والتقى نائب وزير الخارجية سيدات أونال مع ديفيد ساترفيلد في وقت متأخر من يوم السبت للتعبير عن إدانة أنقرة الشديدة. وقالت الوزارة "البيان ليس له أساس قانوني من حيث القانون الدولي وأضر بالشعب التركي وفتح جرحا يصعب علاجه في علاقاتنا."

يوم السبت، نفذ الرئيس الأمريكي جو بايدن وعدًا في حملته الانتخابية بالاعتراف بالأحداث التي بدأت في عام 1915 ووصفت مقتل ما يقدر بنحو 1.5 مليون أرمني عثماني على أنها إبادة جماعية. وأثار إعلان البيت الأبيض على الفور تصريحات إدانة من المسؤولين الأتراك، على الرغم من أن الرئيس التركي رجب طيب أردوغان لم يتطرق إلى هذه القضية بعد.

ترفض تركيا استخدام الكلمة، قائلة إن الأتراك والأرمن قُتلوا علي حد السواء، ودعت إلى تشكيل لجنة تاريخية مشتركة للتحقيق.

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تركيا امريكا الارمن ابادة جماعية

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