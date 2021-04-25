مخرج "خلي بالك من زيزي" يحسم الجدل حول عدد الحلقات







قرر كريم الشناوي مخرج مسلسل "خلي بالك من زيزي" أن يحسم الجدل المُثار بشأن عدد حلقات المسلسل، وذلك من خلال حسابه الشخصي على موقع التواصل الاجتماعي "فيسبوك".



نشر كريم الشناوي صورة الكلاكيت الخاص بمسلسل "خلي بالك من زيزي"، وعلق عليها قائلاً:"بما إن السؤال بيتكرر كتير خلى بالك من زيزي ٣٠ حلقة مش ١٥ اتمنى باقي أحداث المسلسل تعجبكم".



مسلسل "خلي بالك من زيزي" بطولة أمينة خليل، محمد ممدوح، علي قاسم، صفاء الطوخي، سلوى محمد علي، نهى عابدين، بيومي فؤاد، تأليف ورشة سرد إشراف على الكتابة مريم نعوم، سيناريو وحوار منى الشيمي ومجدي أمين، وإخراج كريم الشناوي.