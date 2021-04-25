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صراع البقاء.. موعد مباراة الإسماعيلي المقبلة في الدوري الممتاز

الأحد 25/أبريل/2021 - 09:10 ص
الاسماعيلي
الاسماعيلي
غدير أحمد
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يحل نادي الإسماعيلي ضيفًا ثقيلًا على نظيره الإنتاج الحربي، في الأول من مايو المقبل، على ملعب "الأهلي" السلام، ضمن منافسات الجولة التاسع عشر من عمر مسابقة الدوري المصري الممتاز.

ويستعد الدراويش للقاء الإنتاج الحربي، حيث تعادل سلبيا مع نظيره فاركو فى المباراة الودية التى جمعت الفريقين مساء السبت على الملعب الفرعى لاستاد برج العرب بالإسكندرية.

ويحتل الإسماعيلي المركز السابع عشر برصيد 14، بينما يأتي الإنتاج الحربي في المركز الأخير برصيد 12 نقطة.

وتنطلق صافرة بدايةً المباراة في تمام الساعة التاسعة والنصف بتوقيت القاهرة، والعاشرة والنصف بتوقيت مكة المكرمة.

وتذاع مباراة الإسماعيلي والإنتاج الحربي في عبر شاشة قناة أون تايم سبورت المالكة لحقوق بث بطولة الدوري المحلي.

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