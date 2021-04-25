صراع البقاء.. موعد مباراة الإسماعيلي المقبلة في الدوري الممتاز

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صراع البقاء.. موعد مباراة الإسماعيلي المقبلة في الدوري الممتاز
الأحد 25/أبريل/2021 - 09:10 ص
غدير أحمد
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يحل نادي الإسماعيلي ضيفًا ثقيلًا على نظيره الإنتاج الحربي، في الأول من مايو المقبل، على ملعب "الأهلي" السلام، ضمن منافسات الجولة التاسع عشر من عمر مسابقة الدوري المصري الممتاز.
ويستعد الدراويش للقاء الإنتاج الحربي، حيث تعادل سلبيا مع نظيره فاركو فى المباراة الودية التى جمعت الفريقين مساء السبت على الملعب الفرعى لاستاد برج العرب بالإسكندرية.
ويحتل الإسماعيلي المركز السابع عشر برصيد 14، بينما يأتي الإنتاج الحربي في المركز الأخير برصيد 12 نقطة.
وتنطلق صافرة بدايةً المباراة في تمام الساعة التاسعة والنصف بتوقيت القاهرة، والعاشرة والنصف بتوقيت مكة المكرمة.
وتذاع مباراة الإسماعيلي والإنتاج الحربي في عبر شاشة قناة أون تايم سبورت المالكة لحقوق بث بطولة الدوري المحلي.
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