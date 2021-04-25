هل يفرط برشلونة في نجمه بعد مفاوضات عملاق الكالتشيو؟

بات جناح الفريق الأول لكرة القدم بنادي برشلونة، عثمان ديمبلي، قريبا من مغادرة النادي الكتالوني بعد اقتراب عقده على الانتهاء، واهتمام أحد الأندية الايطالية بالحصول على خدمات في فترة الانتقالات الصيفية المقبلة.





وينتهي عقد ديمبلي في قلعة "كامب نو" وتحديدًا في يونيو 2022، ولم يتم تجديد عقد اللاعب حتى الآن.





وذكرت صحيفة "سبورت" الاسبانية أن هناك مفاوضات قد بدأت بين يوفنتوس ووكلاء ديمبلي في الفترة الأخيرة لبحث إمكانية انتقاله إلى السيدة العجوز بعد نهاية عقده مجانًا.





ولكن من الممكن أن يُجبر برشلونة على بيعه في الميركاتو الصيفي المقبل، إذا لم يحصل على موافقة ديمبلي للتوقيع على عقده الجديد حتى يستفيد ماديًا.





ويرغب برشلونة في بيع ديمبلي بمقابل مادي يتراوح بين 50 إلى 60 مليون يورو حتى يستطيع النادي الكتالوني تمويل الصفقات الجديدة.



