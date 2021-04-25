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ثنائي من العيار الثقيل.. الزمالك يوافق على رحيل نجميه

الأحد 25/أبريل/2021 - 09:44 ص
الزمالك
الزمالك
الفجر الرياضي
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منح مسئولو نادي الزمالك الثنائي محمد عبد الغني ومحمود علاء الضوء الأخضر للرحيل عن القلعة البيضاء في الميركاتو الصيفي، وذلك بسبب رغبتهم في التخلص من بعض اللاعبين وإعادة هيكلة الفريق بالموسم المقبل.

وحسبما ذكرت بعض التقارير الصحفية أن مسئولي الزمالك يرغبون في التخلص من بعض اللاعبين بسبب تراجع مستواهم وفتحوا الباب أمام رحيل محمود علاء خلال الموسم المقبل حال وجود عرض خليجي له خاصة وأنه سبق وتلقى عرضًا من أهلي جدة السعودي في يناير الماضي لكن ضيق الوقت منع الإدارة من رحيله.

وكان عبد الغني أيضا تلقى عدد من العروض على الصعيد المحلي لكن الإدارة لم تحسم موقفها بشكل نهائي في الفترة الماضية لكنها غيرت رأيها أيضًا معه خلال الموسم المقبل وفتح الباب أمام رحيله مع الفريق والبحث عن مدافع جديد يمتلك خبرات لتدعيم دفاعات الفريق.

ويستعد الزمالك لخوض مباراة هامة مساء بعد غد الإثنين أمام البنك الأهلي في المباراة المؤجلة من الجولة الـ 17 من المسابقة على ستاد القاهرة الدولي.

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