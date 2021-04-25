الليلة.. إياد نصار ضيف نجوم رمضان أقربلك





ونال الفنان إياد نصار اعجاب جمهور مصر والوطن العربى بعد تألقه وتفوقه بتجسيد دور الضابط الشهيد محمد مبروك ويتحدث إياد نصار لإنجي علي كيف تم تحضيره لشخصيه الشهيد محمد مبروك كما يتحدث إياد نصار عن رد فعل الجمهور معه وعن اختلاف دوره عن فيلم الممر الذى حقق نجاحًا كبيرًا أيضًا، وكيف وافق على تجسيد دور محمد مبروك عندما عرض عليه هذا الدور برنامج نجوم.



رمضان أقربلك يذاع من الأحد الى الخميس خلال شهر رمضان من الساعه 10 مساءً إلى الساعه 12 مساءً على الهواء على راديو ومحطه نجوم FM 100.6.

تستضيف الإعلامية انجى على، اليوم، الفنان إياد نصار المتألق في دراما رمضان بمسلسل "الاختيار 2" بدور تجسيد الشهيد محمد مبروك إحدى ظباط الأمن الوطنى.