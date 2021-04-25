موعد يوفنتوس ضد فيورنتينا في الدوري الإيطالي والقناة الناقلة

يستعد فريق يوفنتوس لمواجهة نظيره فيورنتينا اليوم الأحد 25 أبريل ضمن منافسات الجولة الثالثة والثلاثين من مسابقة الدوري الإيطالي الممتاز.





وستلعب مباراة فريق يوفنتوس ضد نظيره فيورنتينا اليوم في مسابقة الدوري الإيطالي الممتاز في تمام الساعة الثالثة مساءا بتوقيت القاهرة.





وستذاع مباراة فريق يوفنتوس ضد نظيره فيورنتينا اليوم في مسابقة الدوري الإيطالي الممتاز على قناة "BEIN Sports HD 4" بتعليق رؤوف خليف.





ويتواجد فريق يوفنتوس في المركز الرابع من جدول ترتيب مسابقة الدوري الإيطالي الممتاز برصيد 65 نقطة في المركز الرابع بينما يتواجد فريق فيورنتينا في المركز الرابع عشر برصيد 33 نقطة.



