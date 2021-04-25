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حقيقة غياب نجم الأهلي عن مواجهة المصري

الأحد 25/أبريل/2021 - 10:14 ص
محمد شريف
محمد شريف
الفجر الرياضي
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كشف الدكتور أحمد أبو عبلة، رئيس الجهاز الطبي للفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي، حقيقة غياب نجم الأهلي عن المباراة المقبلة للفريق الأحمر بسبب الإصابة.

وأكد أن حالة محمد شريف لاعب الفريق مطمئنة، وأنه جاهز للوجود مع الفريق بصورة طبيعية خلال التدريبات.

وكان بيتسو موسيماني، المدير الفني للفريق، قد أعلن في المؤتمر الصحفي الخاص بمباراة إنبي أن التغييرات التي أجراها كان الهدف الأهم منها هو إراحة بعض اللاعبين.

وحقق الأهلي الفوز على إنبي مساء السبت بثلاثة أهداف مقابل هدف، في المباراة المؤجلة من الجولة الـ١٣ في بطولة الدوري الممتاز، ليرفع رصيده إلى النقطة 33.

وسجل أهداف الأهلي حسين الشحات بعد 30 ثانية فقط من بداية المباراة، وأضاف محمد شريف الهدف الثاني في الدقيقة 3، وعمرو السولية في الدقيقة 43 بتسديدة صاروخية، فيما سجل هدف إنبي الوحيد رامي صبري من ركلة جزاء.

ويلتقي الأهلي أمام المصري البورسعيدي يوم الثلاثاء المقبل، على ملعب برج العرب، ضمن مؤجلات المارد الأحمر.

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محمد شريف رياضة الاهلي الاخبار الرياضية اخبار الرياضة

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