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الليلة.. مدحت العدل في "المواجهة" على إكسترا نيوز

الأحد 25/أبريل/2021 - 10:20 ص
بوابة الفجر
الفجر الفني
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تستضيف الإعلامية ريهام السهلي، السيناريست والشاعر الدكتور مدحت العدل، الليلة، في برنامج "المواجهة"، المذاع على قناة إكسترا نيوز.

يتحدث "العدل" خلال اللقاء عن أهم المحطات في حياته، بداية من تأثير نشأته في حي شبرا وحتى دراسته للطب، ثم التفرغ للشعر وكتابة السيناريو وأسباب تميزه فيه. كما يكشف دور شقيقه الفنان الراحل سامي العدل في تقديمه للوسط الفني.

ويتطرق الحوار إلى كواليس أهم الأعمال التي قدمها للدراما والسينما المصرية وحققت شهرة كبيرة، مثل فيلم "مافيا" و"همام فى امستردام"، ومسلسل "حارة اليهود".

يذكر أن برنامج "المواجهة" يترأس تحرير الكاتب الصحفي عبد اللطيف حامد؛ ويذاع من الجمعة إلى الثلاثاء، في تمام الساعة 12 منتصف الليل خلال شهر رمضان، عبر قناة إكسترا نيوز.

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