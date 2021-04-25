Advertisements

146.5 مليون إصابة بفيروس كورونا حول العالم

الأحد 25/أبريل/2021 - 10:21 ص
فيروس كورونا
فيروس كورونا
وكالات
Advertisements

اقترب إجمالي عدد الإصابات بفيروس كورونا في أنحاء العالم من 146.5 مليوناً حتى صباح اليوم الأحد، فيما تجاوز عدد جرعات اللقاحات التي جرى إعطاؤها حول العالم المليار جرعة.

 

وقد أفادت بيانات موقع جامعة "جونز هوبكنز" الأمريكية، بأن إجمالي الإصابات وصل إلى 146 مليوناً و475 ألف حالة.

 

وتجاوز عدد المتعافين 84.35 مليونًا، فيما ارتفع إجمالي الوفيات لثلاثة ملايين و100 ألف حالة.

 

وأظهرت البيانات المجمعة لوكالة "بلومبرج" للأنباء، أنه جرى إعطاء أكثر من مليار جرعة من اللقاحات المضادة للفيروس حول العالم.

 

وكانت الولايات المتحدة، تصدرت دول العالم من حيث عدد الإصابات، تليها الهند ثم البرازيل وفرنسا وروسيا وتركيا والمملكة المتحدة وإيطاليا وإسبانيا وألمانيا والأرجنتين وكولومبيا وبولندا وإيران والمكسيك.

شارك.. أسئلة التقييم الأولي لاحتمالية إصابتك بفيروس كورونا

الكلمات المفتاحية

هوبكنز فيروس كورونا اﻟﻌﺎﻟﻢ إصابات كورونا

أخبار تهمك

كومان يستقر على تشكيل برشلونة ضد فياريال في الليجا

منذ ساعتين و 35 دقيقة

عاجل - الكشف عن مدى خطورة إصابة نجم الأهلي

منذ حوالي 18 ساعة

محمد رمضان يغلق التعليق على منشور نعي الطيار بعد الهجوم عليه

منذ حوالي 15 ساعة

عاجل.. السيسي يصدر توجيها جديدا لوزارة المالية والبنك المركزي

منذ حوالي 20 ساعة

عاجل.. انفصال عربة قطار أبوقير بالإسكندرية (صور)

منذ حوالي 7 ساعات

شقيقة الطيار عبير المستكاوى لـ محمد رمضان: "حسبي الله قهرت الراجل"

منذ حوالي 17 ساعة

تطور جديد بشأن انتقال مبابي إلى ريال مدريد

منذ أقل من ساعتين

5 قنوات مفتوحة تنقل مباراة برشلونة وفياريال في الدوري الإسباني

منذ حوالي 3 ساعات

عاجل.. أول تعليق من محمد رمضان على وفاة الطيار أشرف أبو اليسر

منذ حوالي 18 ساعة

عاجل.. الأهلي يتفوق على الزمالك ويخطف صفقة ذهبية

منذ حوالي 22 ساعة

برشلونة يحسم صفقة من العيار الثقيل

منذ حوالي 15 ساعة

أول صورة للخائن محمد عويس ببدلة الإعدام

منذ حوالي 10 ساعة

تحذير عاجل من الأرصاد بسبب طقس الأحد: البلاد تتعرض لمنخفض جوي

منذ حوالي 9 ساعات

ثنائي من العيار الثقيل.. الزمالك يوافق على رحيل نجميه

منذ أقل من ساعة

عاجل.. قفزة كبيرة في إصابات كورونا اليومية وانخفاض الوفيات (بيان رسمي)

منذ حوالي 9 ساعات

هل يفرط برشلونة في نجمه بعد مفاوضات عملاق الكالتشيو؟

منذ أقل من ساعة

موضوعات متعلقة

66 مليون حالة إصابة بفيروس كورونا حول العالم

"جونز هوبكنز": 77 مليون إصابة بكورونا حول العالم

87.2 مليون إصابة بكورونا حول العالم

جونز هوبكنز: إصابات كورونا تلامس 99 مليوناً

إصابات كورونا حول العالم تقترب من 113.8 مليون

115.1 مليون إصابة بفيروس كورونا حول العالم

Advertisements
نتائج مباريات
Advertisements

تصويت

هل تتوقع استقرار اسعار الدولار خلال الفترة القادمة

هل تتوقع استقرار اسعار الدولار خلال الفترة القادمة

الأكثر قراءة
01:36 ص

عاجل.. قفزة كبيرة في إصابات كورونا اليومية وانخفاض الوفيات (بيان رسمي)

محمد رمضان يغلق التعليق على منشور نعي الطيار بعد الهجوم عليه

07:09 م

تحذير عاجل من الأرصاد بسبب طقس الأحد: البلاد تتعرض لمنخفض جوي

01:17 ص

عاجل.. انفصال عربة قطار أبوقير بالإسكندرية (صور)

04:00 ص

شقيقة الطيار عبير المستكاوى لـ محمد رمضان: "حسبي الله قهرت الراجل"

05:57 م

مقالات وكتاب

عادل حمودة
عادل حمودة

عادل حمودة يكتب: محمد مبروك نجم «رجال الظل»

منال لاشين
منال لاشين

منال لاشين تكتب: يسرى فودة.. رفعه بن لادن للسماء وأسقطته 3 فتيات

منال لاشين
منال لاشين

منال لاشين تكتب: أسئلة حائرة فى الميراث الشرعى