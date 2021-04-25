146.5 مليون إصابة بفيروس كورونا حول العالم

اقترب إجمالي عدد الإصابات بفيروس كورونا في أنحاء العالم من 146.5 مليوناً حتى صباح اليوم الأحد، فيما تجاوز عدد جرعات اللقاحات التي جرى إعطاؤها حول العالم المليار جرعة.

وقد أفادت بيانات موقع جامعة "جونز هوبكنز" الأمريكية، بأن إجمالي الإصابات وصل إلى 146 مليوناً و475 ألف حالة.

وتجاوز عدد المتعافين 84.35 مليونًا، فيما ارتفع إجمالي الوفيات لثلاثة ملايين و100 ألف حالة.

وأظهرت البيانات المجمعة لوكالة "بلومبرج" للأنباء، أنه جرى إعطاء أكثر من مليار جرعة من اللقاحات المضادة للفيروس حول العالم.

وكانت الولايات المتحدة، تصدرت دول العالم من حيث عدد الإصابات، تليها الهند ثم البرازيل وفرنسا وروسيا وتركيا والمملكة المتحدة وإيطاليا وإسبانيا وألمانيا والأرجنتين وكولومبيا وبولندا وإيران والمكسيك.