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موعد مباراة مانشستر سيتي وتوتنهام في نهائي كأس الرابطة الإنجليزية

الأحد 25/أبريل/2021 - 10:42 ص
مانشستر سيتي
مانشستر سيتي
علي ماهر حلمي
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يواجه اليوم الأحد نادي مانشستر سيتي نظيره فريق توتنهام هوتسبير فى نهائي بطولة كأس الرابطة الإنجليزية بالعاصمة الإنجليزية لندن.

ومن المقرر أن تقام المباراة بين الفريقين فى تمام الساعة الخامسة والنصف مساءا بتوقيت القاهرة على ملعب ويمبلي الدولي بالعاصمة الإنجليزية لندن.

وتذاع المباراة بين الفريقين على قناة بي أن سبورت 1 المشفرة المالكة لحقوق بث بطولة الدوري الانجليزي الممتاز فى الشرق الأوسط وشمال إفريقيا.

وكان نادي توتنهام هوتسبير قد أعلن إقالة مدربه البرتغالي جوزيه مورينيو من تدريب الفريق بسبب سوء النتائج.

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