"المصرية للاتصالات" توقع بروتوكول تعاون مع "مراكز للاستثمار العقاري"





وقعت الشركة المصرية للاتصالات، أول مشغل متكامل لخدمات الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات في مصر، بروتوكول تعاون مع شركة مراكز للاستثمار العقاري التي تُعد واحدة من كبرى شركات التطوير العقاري الرائدة للمشروعات متعددة الاستخدامات في مصر، لتوفير أسرع خدمة إنترنت في مصر لمشاريع الشركة وتقديم خدمات الاتصالات المتكاملة بها، وقع الاتفاقية كل من المهندس عادل حامد، العضو المنتدب والرئيس التنفيذي للمصرية للاتصالات، والمهندس باسل رمزي العضو المنتدب لشركة مراكز للاستثمار العقاري.





وبموجب هذا البروتوكول تقوم الشركة المصرية للاتصالات بتوصيل شبكاتها وإتاحة خدمات الاتصالات بأحدث التقنيات المتطورة للمشروعات المملوكة لشركة مراكز للاستثمار العقاري وأبرزها مشروع Di5trict متعدد الاستخدامات في القطامية الجديدة في شرق القاهرة الذي يضم شق سكني، "ديستريكت فايف ريزيدينسز"، وشق إداري "مايدهاوز" وشق تجاري "مول القطامية" وذلك من خلال توصيل كابلات الألياف الضوئية إلى المشروعات بتقنية (FTTH) وتقديم خدمات الاتصالات المتكاملة داخل هذه المشروعات، بما في ذلك خدمات التليفون الأرضي والإنترنت فائق السرعة، والبث التليفزيوني عبر الإنترنت IPTV وغيرها من خدمات الاتصالات المتطورة. كما يمتد التعاون ليشمل مشروع AEON الذي يضم أول أبراج سكنية في السادس من أكتوبر بالإضافة إلى مول تاون سنتر الذي تم افتتاحه في 2020.





وقال المهندس عادل حامد العضو المنتدب والرئيس التنفيذي للمصرية للاتصالات: "سعداء بتوقيع هذا البروتوكول مع شركة مراكز للاستثمار العقاري لتقديم أحدث خدمات الاتصالات المتكاملة لمشروعاتها العقارية اعتمادًا على ما تمتلكه المصرية للاتصالات من بنية تحتية متطورة وخبرات فنية كبيرة " مضيفًا أن “المصرية للاتصالات باعتبارها أول مشغل متكامل لخدمات الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات في مصر ستواصل سعيها نحو توفير هذه الخدمات المتطورة للمشروعات العقارية في مصر بما يواكب أحدث ما وصلت إليه تكنولوجيا الاتصالات في العالم"





وقال المهندس باسل رمزي العضو المنتدب لشركة مراكز للاستثمار العقاري: "سعداء بتوقيع هذا البروتوكول مع أحد أكبر مقدمي خدمات الاتصالات في مصر بما يضمن حصول عملائنا على أفضل مستوى من خدمات الاتصالات التي تواكب احتياجاتهم المتطورة" مضيفًا "نتطلع إلى مزيد من التعاون مستقبلا لمواكبة كل ما يصل إليه العالم من جديد في مجال الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات وتقديمه لعملائنا"





من جانبه قال محمد أبوطالب، نائب الرئيس التنفيذي للشئون التجارية بالمصرية للاتصالات أن "التعاون مع شركة مراكز للاستثمار العقاري يؤكد على الثقة الكبيرة التي تحظى بها المصرية للاتصالات من قبل شركات التطوير العقاري في مصر" مضيفُا "لدينا القدرة على تقديم أفضل مستوى من خدمات الاتصالات التي تواكب الاحتياجات المتطورة للعملاء"







