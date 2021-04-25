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بوكتينيو يوجه ضربة قوية لنجم باريس سان جيرمان

الأحد 25/أبريل/2021 - 11:12 ص
باريس
باريس
الفجر الرياضي
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كشفت تقارير صحفية عن موقف نادي باريس سان جيرمان من تفعيل بند خيار الشراء في عقد مدافعه الإيطالي أليساندرو فلورينزي، والمعار إليه من نادي روما الإيطالي في الفترة الحالية.

وحسبما ذكرت صحيفة "ليكيب"، فإن باريس سان جيرمان لن ينوي تفعيل بند شراء فلورينزي بشكل نهائي، ويرغب في إعادة النظر في خياراته للموسم الجديد تحت قيادة مدربه ماوريسيو بوكيتينو.

ويبدو أن قدوم ماوريسيو بوكيتينو بدلًا من توماس توخيل، قد غير من حسابات الفريق الباريسي، وسيعود فلورينزي إلى روما، عقب انتهاء منافسات سان جيرمان بنهاية الموسم الجاري.

وبلغت قيمة إعارة فلورينزي إلى باريس لمدة عام فقط، مليون يورو، مع خيار الشراء النهائي مقابل 9 ملايين.

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