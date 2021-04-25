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رغم الفوز الكبير على إنبي.. "عبد الحفيظ يوجه رسالة نارية لاتحاد الكرة

الأحد 25/أبريل/2021 - 11:16 ص
سيد عبد الحفيظ
سيد عبد الحفيظ
الفجر الرياضي
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وجه سيد عبد الحفيظ مدير الكرة بالنادي الأهلي رسالة قوية إلى مسئولي اتحاد الكرة بعد الفوز على إنبي بثلاثة أهداف مقابل هدف في المواجهة المؤجلة من الأسبوع الثالث عشر من بطولة الدوري.

وقال عبد الحفيظ في تصريحاته عقب اللقاء: «حققنا مكاسب كبيرة بالفوز على إنبي، أبرزها عودة بعض اللاعبين، بالإضافة إلى منح الفرصة للصاعدين كما حدث من خلال الدفع بأحمد نبيل كوكا».

وأضاف: «لم أرَ في حياتي مثل هذا التلاحم الرهيب في المباريات. أول مرة في تاريخ العالم نخوض مباراة كل 3 أيام».

وأشار عبد الحفيظ إلى أن الأهلي يستعد لمواجهة المصري، وبعدها سيواجه الجونة وبعدها سيبدأ مباريات الدور الثاني أمام المحلة ثم يواجه الاتحاد ثم الزمالك، وبعدها يعود لاستكمال منافسات دوري أبطال إفريقيا.

وأكد عبد الحفيظ أن اتحاد الكرة يرغب في إنهاء مسابقة الدوري في توقيت معين، ولكن هذا الأمر يأتي على حساب اللاعبين والأندية التي تدفع الثمن غاليًا بسبب ضغط المباريات الرهيب الذي نتعرض له.

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مواجهة المصري سيد عبد الحفيظ الفوز على انبي الاهلي

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