

حققت مصر، نتائج مذهلة في مشروع السياحة العلاجية الذي تستهدفه الهيئة العامة للرعاية الصحية، لتوفير أعلى خدمة طبية للسائحين داخل مستشفيات منظومة التأمين الصحي الشامل.



ويرصد "الفجر"، كل ما تريد معرفته عن السياحة العلاجية في مصر.



١. أعدت الهيئة العامة للرعاية الصحية، خطة طموحة متسقة مع رؤية القيادة السياسية لوضع مصر على خريطة السياحة العلاجية، وجعل مستشفيات الهيئة مقصدًا للعلاج.



٢. تطوير مفهوم سياحة الاستشفاء إلى سياحة العلاج، وهو ما يسهم في زيادة أعداد السياح الوافدين إلى مصر، بغرض العلاج مثلما يأتون للتمتع بالآثار الفرعونية والطبيعة الخلابة.



٣. تمتلك الهيئة العامة للرعاية الصحية، عدد من المستشفيات بمحافظات بورسعيد، الإسماعيلية، الأقصر مسجلة لدى هيئة الاعتماد والرقابة الصحية طبقًا لأحدث معايير الجودة العالمية.



٤. وتحظى مستشفيات الهيئة المجهزة على أعلى مستوى بعدد من كبار الاستشاريين في كافة التخصصات الطبية النادرة.



٥. تستهدف الاستفادة من إمكانات مستشفيات هيئة الرعاية الصحية في تقديم الرعاية الطبية المتميزة للوافدين إلى الدولة المصرية.



٦. تم تخصيص بعض الأجنحة الفندقية في محافظة بورسعيد لتقديم السياحة العلاجية واستطعنا تقديم الخدمة الطبية لـ7 جنسيات مختلفة حتى الآن.



٧. ويعتبر المستشفى وجهة هامة لاستقبال الوافدين إلى مصر بغرض السياحة العلاجية، حيث يبلغ عدد الأسْرة ١٦٦ سريرًا، وتهدف للارتقاء بمستوى المنظومة الصحية ولتقديم الرعاية الصحية الشاملة التي يحتاجها المواطن لتحسين الخدمات المقدمة للمرضى.



وكانت الهيئة العامة للرعاية الصحية، أطلقت شعار "نرعاك في مصر" كأول علامة تجارية للسياحة العلاجية بمستشفيات الهيئة العامة للرعاية الصحية، وهو ما يوفر أعلى مستوى من الجودة فى الخدمات الطبية للسائحين داخل مستشفيات منظومة التأمين الصحي الشامل.