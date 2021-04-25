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"مينا فارم" تتعاقد مع صندوق الاستثمارالروسي لإنتاج أكثر من 40 مليون جرعة سنوياً من لقاح "سبوتنيك V"

الأحد 25/أبريل/2021 - 10:47 ص
البورصة المصرية
البورصة المصرية
نيفين سمير
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أعلنت  إدارة البورصة المصرية،  اليوم الأحد ، عن إعادة التعامل علي أسهم شركة مينا فارم للأدوية والصناعات الكيماوية من بداية جلسة تداول اليوم.

وقالت الشركة في بيان للبورصة المصرية اليوم إن سبب إعادة التعامل هو أنه قد تم توقيع عقد مع صندوق الاستثمار المباشر الروسي لإنتاج أكثر من 40 مليون جرعة سنوياً من لقاح  "سبوتنيك V"، مؤكدة  أنه لم يتم توقيع العقد المالي والتجاري.

وكانت البورصة قررت إيقاف التعامل على السهم في ضوء المخاطبة التي تم إصدارها للشركة بخصوص الخبر المنشور بإحدى الصحف بعنوان "مينا فارم تتفق مع صندوق الاستثمار المباشر الروسي على تصنيع لقاح سبوتنيك V في مصر".

وكشفت البورصة  خلال جلسة الخميس الماضي ، عن إعلان موسكوعن توقيع عقداً لإنتاج عشرات الملايين من جرعات لقاح "سبوتنيك V" الروسي ضد فيروس كورونا في مصر.

وأكد الصندوق الروسي للاستثمارات المباشرة في بيان أصدره الخميس، أن العقد الذي أبرمه مع شركة Minapharm المصرية للأدوية وشركة ProBioGen التابعة لها، ومقرها في ألمانيا، يقضي بإنتاج أكثر من 40 مليون جرعة من اللقاح الروسي في مصر سنوياً في المرحلة الأولى.

يشار إلى أن الشركة حققت أرباحاً بلغت 300.78 مليون جنيه خلال العام الماضي، مقابل أرباح بلغت 141.09 مليون جنيه في العام السابق له، مع الأخذ في الاعتبار حقوق الاقلية.

وبلغت خسائر الحقوق غير المسيطرة 9.9 مليون جنيه في 2020، مقابل 7.32 مليون جنيه في 2019.

وبلغ صافي أرباح السنة بعد ضرائب الدخل 310.68 مليون جنيه في 2020، مقابل 148.4 مليون جنيه في 2019.

وارتفعت مبيعات الشركة خلال العام الماضي إلى 2.36 مليون جنيه، مقابل مبيعات بلغت 2.051 مليون جنيه في 2019.

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