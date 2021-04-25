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نانسي عجرم تطرح ألبومها الجديد في هذا الموعد

الأحد 25/أبريل/2021 - 10:57 ص
بوابة الفجر
هبة أحمد
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تستعد الفنانة اللبنانية نانسي عجرم لطرح ألبومها الجديد، حيث من المقرر طرحه خلال شهر يونيو المقبل، ويشتمل الألبوم على عشرة أغاني متنوعة بين المصري واللبناني، وتتعاون فيه مع عدد كبير من الملحنين والموزعين والشعراء.

وفي سياق آخر، طرحت الفنانة اللبنانية نانسي عجرم مؤخرًا أغنية جديدة حملت عنوان "أمي"، وذلك احتفالاً بعيد الأم والتي أهدتها لوالدتها ولجميع الأمهات في الوطن العربي، والأغنية من كلمات إميل فهد، وألحان يحيى الحسن، وتوزيع باسم رزق.

كما طرحت نانسي عجرم مؤخرًا أغنية "ما تحكم عحدا"، وهي من كلمات منير بوعساف، وألحان نبيل عجرم، وتوزيع باسم رزق.

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