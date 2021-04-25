مجهولون يعتدون على السفارة المغربية لدى برلين

أفادت صحيفة "هسبريس" المغربية، بأن مجموعة من الأشخاص، اعتدت أمس السبت، على السفارة المغربية لدى العاصمة الألمانية برلين.

وتطاولت مجموعة من الأشخاص، على العلم الوطني المغربي المرفوع بأعلى البوابة الرئيسية للسفارة المغربية لدى برلين.

وكشفت الصحيفة، نقلا عن مصادرها أن "المخططين قاموا بجرائم مماثلة في عدد من المدن الأوروبية المحتضنة لتمثيليات دبلوماسية وقنصلية مغربية".