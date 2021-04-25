Advertisements

مجهولون يعتدون على السفارة المغربية لدى برلين

الأحد 25/أبريل/2021 - 10:56 ص
صورة أرشيفية
صورة أرشيفية
وكالات
Advertisements

أفادت صحيفة "هسبريس" المغربية، بأن مجموعة من الأشخاص، اعتدت أمس السبت، على السفارة المغربية لدى العاصمة الألمانية برلين.

 

وتطاولت مجموعة من الأشخاص، على العلم الوطني المغربي المرفوع بأعلى البوابة الرئيسية للسفارة المغربية لدى برلين.

 

وكشفت الصحيفة، نقلا عن مصادرها أن "المخططين قاموا بجرائم مماثلة في عدد من المدن الأوروبية المحتضنة لتمثيليات دبلوماسية وقنصلية مغربية".

شارك.. أسئلة التقييم الأولي لاحتمالية إصابتك بفيروس كورونا

الكلمات المفتاحية

برلين المغرب اعتداء على السفارة المغربية

أخبار تهمك

عاجل.. قفزة كبيرة في إصابات كورونا اليومية وانخفاض الوفيات (بيان رسمي)

منذ حوالي 10 ساعات

عاجل.. انفصال عربة قطار أبوقير بالإسكندرية (صور)

منذ حوالي 8 ساعات

عاجل.. أول تعليق من محمد رمضان على وفاة الطيار أشرف أبو اليسر

منذ حوالي 19 ساعة

عاجل.. الأهلي يتفوق على الزمالك ويخطف صفقة ذهبية

منذ يوم

تطور جديد بشأن انتقال مبابي إلى ريال مدريد

منذ ساعتين و 55 دقيقة

أول صورة للخائن محمد عويس ببدلة الإعدام

منذ حوالي 11 ساعة

عاجل - الكشف عن مدى خطورة إصابة نجم الأهلي

منذ حوالي 19 ساعة

عاجل.. السيسي يصدر توجيها جديدا لوزارة المالية والبنك المركزي

منذ حوالي 21 ساعة

حقيقة غياب نجم الأهلي عن مواجهة المصري

منذ ساعة و 21 دقيقة

5 قنوات مفتوحة تنقل مباراة برشلونة وفياريال في الدوري الإسباني

منذ حوالي 4 ساعات

هل يفرط برشلونة في نجمه بعد مفاوضات عملاق الكالتشيو؟

منذ أقل من ساعتين

محمد رمضان يغلق التعليق على منشور نعي الطيار بعد الهجوم عليه

منذ حوالي 16 ساعة

برشلونة يحسم صفقة من العيار الثقيل

منذ حوالي 16 ساعة

شقيقة الطيار عبير المستكاوى لـ محمد رمضان: "حسبي الله قهرت الراجل"

منذ حوالي 18 ساعة

تحذير عاجل من الأرصاد بسبب طقس الأحد: البلاد تتعرض لمنخفض جوي

منذ حوالي 10 ساعة

ثنائي من العيار الثقيل.. الزمالك يوافق على رحيل نجميه

منذ أقل من ساعتين

موضوعات متعلقة

سفيرنا باستراليا: لا دلائل حول أسباب إرسال طرود كثيرة للسفارات والقنصليات (فيديو)

المغرب يصدر مذكرة توقيف لمذيع الجزيرة الإخواني بسبب زواجه السري

"هسبريس": المخابرات المغربية حذرت ألمانيا قبل هجوم برلين

مجهول يعتدي على سيدة محجبة حامل في ألمانيا

الشرطة المغربية تعتقل 5 أجانب يحملون جوازات سفر إسرائيلية

العراق تعلن اعتقال 54 شخصًا من المعتدين على السفارة البحرينية

Advertisements
نتائج مباريات
Advertisements

تصويت

هل تتوقع استقرار اسعار الدولار خلال الفترة القادمة

هل تتوقع استقرار اسعار الدولار خلال الفترة القادمة

الأكثر قراءة
07:09 م

محمد رمضان يغلق التعليق على منشور نعي الطيار بعد الهجوم عليه

عاجل.. قفزة كبيرة في إصابات كورونا اليومية وانخفاض الوفيات (بيان رسمي)

01:36 ص

تحذير عاجل من الأرصاد بسبب طقس الأحد: البلاد تتعرض لمنخفض جوي

01:17 ص

عاجل.. انفصال عربة قطار أبوقير بالإسكندرية (صور)

04:00 ص

شقيقة الطيار عبير المستكاوى لـ محمد رمضان: "حسبي الله قهرت الراجل"

05:57 م

مقالات وكتاب

عادل حمودة
عادل حمودة

عادل حمودة يكتب: محمد مبروك نجم «رجال الظل»

منال لاشين
منال لاشين

منال لاشين تكتب: يسرى فودة.. رفعه بن لادن للسماء وأسقطته 3 فتيات

منال لاشين
منال لاشين

منال لاشين تكتب: أسئلة حائرة فى الميراث الشرعى