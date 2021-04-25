"راية القابضة " تبيع 24% من أسهم "أمان" للبنك الأهلي المصري

أعلنت شركة راية القابضة للاستثمارات المالية عن بيع 9 ملايين سهم من أسهم شركة أمان لتكنولوجيا الخدمات المالية التابعة لها الي البنك الأهلي المصري.









وأضافت الشركة في بيان للبورصة المصرية اليوم ، أن البنك الأهلي بذلك قد إستحوذ على 24% من أسهم الشركة، وذلك نظير قيمة إجمالية بلغت 53.33 جنيه للسهم، وقيمة إجمالية للصفقة 480 مليون جنيه، والتي تتمثل المبلغ النقدي لشراء الأسهم.





وكانت شركة راية القابضة للاستثمارات المالية، أعلنت في 31 ديسمبر الماضي، عن توقيع عقد بيع جزء من أسهم شركة أمان لتكنولوجيا الخدمات المالية غير المصرفية والمدفوعات الإلكترونية -تابعة، لصالح البنك الأهلي المصري.





يشار إلى أن الشركة حققت 61.67 مليون جنيه خسائر خلال 2020، مقابل 141.04 مليون جنيه خسائر خلال 2019.





وبلغ نصيب الحقوق غير المسيطرة 15.99 مليون جنيه أرباحاً خلال 2020، مقابل 55.94 مليون جنيه أرباحاً في 2019.



