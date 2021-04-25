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القليوبية تسجل 76 حالة إصابة جديدة بكورونا و9 وفيات

الأحد 25/أبريل/2021 - 11:01 ص
بوابة الفجر
محمد ضوه
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سجلت محافظة القليوبية وفق بيانات مديرية الصحة، 76 حالة إصابة جديدة بكورونا خلال ال24 ساعة الماضية، بالإضافة إلى 14 حالة إصابة من خارج المحافظة.

وجاء مركز بنها بالمركز الأول في عدد الإصابات حيث سجل 27 أصابة تلاه مركزي الخانكة وطوخ ب9أصابات لكلا منهما ثم شرق شبرا وكفرشكر ب8 حالات لكل منهما ثم قليوب ب 4 حالات ثم غرب شبرا وشبين القناطر والقناطر ب3 حالات لكل منهم ثم قها بحالتين بينما لم سجل قسم العبور صفر إصابة.

كما سجلت المحافظة 9 حالات وفاة إثر مضاعفات فيروس كورونا المستجد بينهم 4 سيدات وسجلت مستشفي قها للعزل الصحي لمرضى كورونا 5 حالات، وحالتين ببنها التعليمي، وحالة بكل من ناصر العام وكفر شكر المركزي بإجمالي وفيات على مستوى المحافظة منذ بدء الجائحة وحتى الآن 1314 حالة وفاة.

وبحسب بيانات الصحة فأن المتوفيين هم "ع.ج" 72 عاما من بنها، و"ا.ا" 80 عاما من بنها، و"ا.ا" 66 عاما من كفر شكر، و"س.م" 50 عاما من شرق شبرا، و"ر.م" 27 عاما من بنها، و"ع.ع" 59 عاما من كفر شكر، و"ف.ش" 70 عاما، الخانكة، و"م.ع" 38 عاما من قها، و"ص.ل" 60 عاما من شبين القناطر.

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