عمومية " ام ام جروب" توافق علي زيادة رأس المال الي 599.4 مليون جنيه

أعلنت شركة إم إم جروب للصناعة والتجارة العالمية، عن موافقة الجمعية العامة غير العادية ع لى زيادة رأس المال المصدر والمدفوع من 479.53 مليون جنيه مسدد بالكامل ليصبح 599.41 مليون جنيه.









وأفادت الشركة في بيان للبورصة المصرية اليوم ، أن الزيادة موزعة على 966.79 مليون سهم بزيادة قدرها 119.88 مليون جنيه بإصدار 193.36 مليون سهم، بقيمة اسمية 62 قرشاً للسهم الواحد، ممولة من أرباح العام المالي المنتهي في ديسمبر 2020، بواقع 0.25 سهم مجاني لكل سهم أصلي.





كما وافقت الجمعية على تعديل المادتين 6 و7 من النظام الأساسي للشركة.





واعتمدت الجمعية العامة العادية للشركة مشروع توزيع الأرباح عن عام 2020، ليكون نصيب المساهمين 119.88 مليون جنيه، ويتم توزيع أسهم مجانية بواقع 0.25 سهم لكل سهم أصلي.





ووافقت الجمعية على اعتماد القوائم المالية للشركة وتقرير مجلس الإدارة عن نشاط الشركة خلال 2020.



