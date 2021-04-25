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عمومية " ام ام جروب" توافق علي زيادة رأس المال الي 599.4 مليون جنيه
الأحد 25/أبريل/2021 - 11:00 ص
نيفين سمير
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أعلنت شركة إم إم جروب للصناعة والتجارة العالمية، عن موافقة الجمعية العامة غير العادية على زيادة رأس المال المصدر والمدفوع من 479.53 مليون جنيه مسدد بالكامل ليصبح 599.41 مليون جنيه.
وأفادت الشركة في بيان للبورصة المصرية اليوم ، أن الزيادة موزعة على 966.79 مليون سهم بزيادة قدرها 119.88 مليون جنيه بإصدار 193.36 مليون سهم، بقيمة اسمية 62 قرشاً للسهم الواحد، ممولة من أرباح العام المالي المنتهي في ديسمبر 2020، بواقع 0.25 سهم مجاني لكل سهم أصلي.
كما وافقت الجمعية على تعديل المادتين 6 و7 من النظام الأساسي للشركة.
واعتمدت الجمعية العامة العادية للشركة مشروع توزيع الأرباح عن عام 2020، ليكون نصيب المساهمين 119.88 مليون جنيه، ويتم توزيع أسهم مجانية بواقع 0.25 سهم لكل سهم أصلي.
ووافقت الجمعية على اعتماد القوائم المالية للشركة وتقرير مجلس الإدارة عن نشاط الشركة خلال 2020.
وسجلت الشركة صافي ربح بلغ 370.499 مليون جنيه خلال 2020، مقابل أرباح بقيمة 475.59 مليون جنيه خلال 2019.
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