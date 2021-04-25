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التباين يسيطر علي أداء مؤشرات بورصة الكويت في مستهل التعاملات

الأحد 25/أبريل/2021 - 11:05 ص
بورصة الكويت
بورصة الكويت
نيفين سمير
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استهلت بورصة الكويت جلسة اليوم الأحد،  علي تباين بأداء المؤشرات ، حيث تراجع المؤشران العام والأول بنسبة 0.18% و0.36% على التوالي، بينما ارتفع المؤشران "رئيسي 50" والرئيسي بنحو 0.33% و0.36% على الترتيب ، وبلغت أحجام التداول حتي الأن، 58.5 مليون سهم جاءت بتنفيذ 2130 صفقة حققت سيولة بقيمة 7.7 مليون دينار تقريباً.

وجاء سهم "وربة كابيتال" على رأس القائمة الخضراء للأسهم المُدرجة بنمو نسبته 8.32%، فيما تصدر سهم "هيومن سوفت" القائمة الحمراء مُتراجعاً بنحو 11%.

وتصدر سهم "أعيان للإجارة" نشاط السيولة بالبورصة بقيمة 1.054 مليون دينار مُرتفعاً بنسبة 4.55%، تلاه سهم "الكويت الوطني" بقيمة 704.94 ألف دينار مُتراجعاً بنحو 0.12%.

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