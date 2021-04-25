رئيس "مياه سيناء": نشهد تسارع مستمر في التنمية منذ تولي السيسي (فيديو)

قال اللواء مهندس سعيد بده، رئيس مجلس الإدارة والعضو المنتدب بشركة مياه الشرب والصرف الصحي بسيناء، إنه منذ تولي الرئيس عبدالفتاح السيسي حكم مصر وهناك تسارع مستمر في تنمية شبه جزيرة سيناء.



وأشار "بده"، خلال اتصال هاتفي ببرنامج "هذا الصباح" المذاع عبر فضائية "إكسترا نيوز"، اليوم الأحد، إلى أنه تم ادخال عدد من محطات التحلية بسيناء منذ 2014 وحتى الآن لتساعد على التنمية، واستيعاب الزيادة السكانية، وأنشطة العمل، فضلا على إنشاء عدد من الخزانات لزيادة الطاقة التخزينية في منطقة بئر العبد.



وأضاف أنه تم إنشاء 4 محطات تحلية في منطقة العريش بطاقة إجمالية 25 ألف متر مكعب، منوها بأنه تم تقليل الفترة الزمنية التي يتم فيها ضخ المياه للمواطنين من 14 يوم إلى 5 يوم.

