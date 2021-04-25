Advertisements

رئيس "مياه سيناء": نشهد تسارع مستمر في التنمية منذ تولي السيسي (فيديو)

الأحد 25/أبريل/2021 - 11:11 ص
بوابة الفجر
هدى عبدالرازق
Advertisements
قال اللواء مهندس سعيد بده، رئيس مجلس الإدارة والعضو المنتدب بشركة مياه الشرب والصرف الصحي بسيناء، إنه منذ تولي الرئيس عبدالفتاح السيسي حكم مصر وهناك تسارع مستمر في تنمية شبه جزيرة سيناء.

وأشار "بده"، خلال اتصال هاتفي ببرنامج "هذا الصباح" المذاع عبر فضائية "إكسترا نيوز"، اليوم الأحد، إلى أنه تم ادخال عدد من محطات التحلية بسيناء منذ 2014 وحتى الآن لتساعد على التنمية، واستيعاب الزيادة السكانية، وأنشطة العمل، فضلا على إنشاء عدد من الخزانات لزيادة الطاقة التخزينية في منطقة بئر العبد.

وأضاف أنه تم إنشاء 4 محطات تحلية في منطقة العريش بطاقة إجمالية 25 ألف متر مكعب، منوها بأنه تم تقليل الفترة الزمنية التي يتم فيها ضخ المياه للمواطنين من 14 يوم إلى 5 يوم.

أخبار تهمك

5 قنوات مفتوحة تنقل مباراة برشلونة وفياريال في الدوري الإسباني

منذ حوالي 4 ساعات

عاجل.. الأهلي يتفوق على الزمالك ويخطف صفقة ذهبية

منذ يوم

أول صورة للخائن محمد عويس ببدلة الإعدام

منذ حوالي 11 ساعة

عاجل.. انفصال عربة قطار أبوقير بالإسكندرية (صور)

منذ حوالي 8 ساعات

هل يفرط برشلونة في نجمه بعد مفاوضات عملاق الكالتشيو؟

منذ أقل من ساعتين

حقيقة غياب نجم الأهلي عن مواجهة المصري

منذ ساعة و 21 دقيقة

عاجل.. قفزة كبيرة في إصابات كورونا اليومية وانخفاض الوفيات (بيان رسمي)

منذ حوالي 10 ساعات

عاجل.. أول تعليق من محمد رمضان على وفاة الطيار أشرف أبو اليسر

منذ حوالي 19 ساعة

عاجل.. السيسي يصدر توجيها جديدا لوزارة المالية والبنك المركزي

منذ حوالي 21 ساعة

شقيقة الطيار عبير المستكاوى لـ محمد رمضان: "حسبي الله قهرت الراجل"

منذ حوالي 18 ساعة

تحذير عاجل من الأرصاد بسبب طقس الأحد: البلاد تتعرض لمنخفض جوي

منذ حوالي 10 ساعة

تطور جديد بشأن انتقال مبابي إلى ريال مدريد

منذ ساعتين و 54 دقيقة

عاجل - الكشف عن مدى خطورة إصابة نجم الأهلي

منذ حوالي 19 ساعة

ثنائي من العيار الثقيل.. الزمالك يوافق على رحيل نجميه

منذ أقل من ساعتين

برشلونة يحسم صفقة من العيار الثقيل

منذ حوالي 16 ساعة

محمد رمضان يغلق التعليق على منشور نعي الطيار بعد الهجوم عليه

منذ حوالي 16 ساعة
Advertisements
نتائج مباريات
Advertisements

تصويت

هل تتوقع استقرار اسعار الدولار خلال الفترة القادمة

هل تتوقع استقرار اسعار الدولار خلال الفترة القادمة

الأكثر قراءة
07:09 م

محمد رمضان يغلق التعليق على منشور نعي الطيار بعد الهجوم عليه

عاجل.. قفزة كبيرة في إصابات كورونا اليومية وانخفاض الوفيات (بيان رسمي)

01:36 ص

تحذير عاجل من الأرصاد بسبب طقس الأحد: البلاد تتعرض لمنخفض جوي

01:17 ص

عاجل.. انفصال عربة قطار أبوقير بالإسكندرية (صور)

04:00 ص

شقيقة الطيار عبير المستكاوى لـ محمد رمضان: "حسبي الله قهرت الراجل"

05:57 م

مقالات وكتاب

عادل حمودة
عادل حمودة

عادل حمودة يكتب: محمد مبروك نجم «رجال الظل»

منال لاشين
منال لاشين

منال لاشين تكتب: يسرى فودة.. رفعه بن لادن للسماء وأسقطته 3 فتيات

منال لاشين
منال لاشين

منال لاشين تكتب: أسئلة حائرة فى الميراث الشرعى