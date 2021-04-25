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تراجع مؤشر سوق دبي المالي بنسبة 0.14% في مستهل جلسة اليوم الأحد

الأحد 25/أبريل/2021 - 11:08 ص
سوق دبي المالي
سوق دبي المالي
نيفين سمير
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إستهلت أسواق الأمارات تعاملات اليوم الأحد علي تباين ، حيث تراجع سوق دبي المالي إلى مستوى 2621.83 نقطة، بنسبة 0.14 % ، وجرت تعاملات بنحو 8.39 مليون سهم، بقيمة 9.39 مليون درهم، في تلك اللحظات من الجلسة ، ونزل سهم إعمار العقارية 0.51 بالمائة، ودبي الإسلامي 0.22 بالمائة، وسوق دبي المالي 0.91 بالمائة.

وعلي الجانب الأخر ارتفع مؤشر سوق أبوظبي للأوراق المالية بنحو 0.24 بالمائة بالغاً مستوى 6116.55 نقطة ، ونفذ المستثمرون تداولات بحجم 60.97 مليون سهم، وقيمة 489.46 مليون درهم.

وكانت أبرز الأسهم الصاعدة صباحاً سهم أدنوك للتوزيع 0.88 %، واتصالات 0.84 % ، وانتعش سهم رأس الخيمة العقارية 0.73 بالمائة، إلى جانب سهم أبوظبي الأول 0.55 بالمائة

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